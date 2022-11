Sonko devant le juge…Guirassy parle de jeudi noir

L’ancien ministre Moustapha Mamba Guirassy a envoyé un message fort à Ousmane Sonko, convoqué par le doyen des juges.

« Mon très cher frère Ousmane Sonko, Il y a presque un siècle, l’autre monde connaissait son jeudi noir… Aujourd’hui, nous vivons le nôtre, celui du joug posé sur les populations sénégalaises par les forces et les armes à seule fin d’instrumentaliser une fois encore la justice pour protéger de vils intérêts politiques. Ousmane, mon frère, en ces heures de vacillement de notre démocratie, tu as tout mon soutien et mes prières. Que Dieu protège notre cher pays et que sa lumière jaillisse sur la justice et la vérité », a écrit le PDG de l’Institut africain de management (IAM)