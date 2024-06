Sonko divise l’électorat de « Serigne Ngoundou »…Affair bou graw !

Ousmane Sonko ne peut pas se départir de ce personnage de l’opposition qui faisait trembler la République entre 2021 et 2024. Le « Sonko-radical » lui manque. Alors il retravaille son personnage pour le coller à son titre de PM. Alors il devient le « PM tire-sur-tout ». Et avec ce titre, Sonko n’épargne personne. Il a menacé les journalistes, étiqueté les magistrats et mis en garde les opposants qui essaieraient de pointer le bout du nez. Le nouveau Sonko ne plaît pas et suscite la colère au sein de l’électorat de « Serigne Ngoundou »…Au fait qui est ce sulfureux « Serigne Ngoundou » ?

Ousmane Sonko, lors de son speech de 3h de temps sur l’esplanade du Grand Théâtre, dimanche dernier, a appelé son président « Serigne Ngoudou ». Au fait d’où vient cette appellation ? ce personnage est tiré d’un sketch de l’humoriste très connu, Sa Ndiogou de son vrai nom Ndiogou Mbengue. Voici le sketch ci-dessous.

L’électorat de « Serigne Ngoundou » a diversement apprécié la sortie du Premier Ministre (PM) Ousmane Sonko. Comment Ousmane Sonko peut-il attribuer le titre d’un personnage de sketch (inspiré par l’humoriste Sa Ndiogou de son vrai nom Ndiogou Mbengue). Pour les partisans de Diomaye, « le président du Pastef réduit le président élu à sa plus simple expression en le comparant à un ubuesque personnage de théâtre ».

Par contre d’autres qui se disent sentinelles de Sonko, ont apprécié son discours et jeté l’opprobre sur les journalistes et les magistrats. Pour eux, c’était le président du Pastef qui s’adressait à son électorat et avait le plein droit de s’en prendre aux maux de la société. Sur le qualificatif de « Serigne Ngoundou » attribué par Sonko au président élu Diomaye Faye, les partisans de Sonko le mettent sur le registre du cousinage à plaisanterie entre « Diola » et « Sérère ».

Pour des militants qui se veulent plus réalistes, le patron du Pastef et nouveau PM n’est pas allé à l’essentiel. Il a raté sa sortie car il a parlé de tout sauf des priorités des Sénégalais comme la réduction des prix des denrées de premières nécessités, l’emploi des jeunes et la bonne gouvernance. Pour ces militants et sympathisants de Pastef, Ousmane Sonko a déçu car ces trois points principaux du Projet n’étaient pas à l’ordre du jour.

Et c’est l’électorat de Serigne Ngoundou qui se voit divisé en deux : les pro-Sonko et les anti-Sonko. Et c’est Ousmane Sonko qui tire les ficelles. Il est à l’origine de la mise au frigo du président élu mais aussi il affiche son incapacité à résoudre les priorités des Sénégalais en attaquant les magistrats, les journalistes et les opposants qui observent la période grâce accordée aux nouvelles autorités.

Depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye et sa prestation de serment le 02 avril 2024, les Sénégalais dans leur majorité observent une période grâce pour laisser le gouvernement faire ses preuves. Les opposants sont entrés en hibernation et le chef de l’opposition n’a pas encore fait une sortie officielle pour « ne pas gêner les nouvelles autorités » selon son entourage. Amadou Ba, arrivé second à la présidentielle avec 36%, n’a pas fait une réunion politique depuis son retour de voyage. Il ne fait que recevoir des sympathisants et se garde de se prononcer sur les écarts du gouvernement.

Les magistrats font leur travail, les journalistes vaquent à leurs occupations et l’opposition encaisse. C’est le premier ministre qui, malgré l’accalmie, sort la hache de guerre pour accuser les magistrats, les journalistes et les dignitaires de l’ancien régime. Et comme si cela ne lui suffisait pas, il caricature son président. Ousmane Sonko divise son propre camp et se crée de nouveaux ennemis.

Jusqu’à quand les Sénégalais vont-ils encore subir les sorties au vitriol du premier ministre qui a du mal à se départir de son manteau d’opposant.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn