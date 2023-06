Exclusivité ! Sonko en colère…Il a été escroqué par un de ses avocats

Plus bête que Ousmane Sonko du Pastef, tu meurs. On le croyait intelligent et super rusé, mais ce guerrier qui fait peur et qui menace à longueur de journée, n’est qu’un nabot et un vrai « gaou » comme le dirait le frérot ivoirien. Le Leader du Pastef s’est fait escroquer une grosse somme d’argent par un de ses avocats qui a reçu des honoraires après avoir monté un dossier bidon qui n’a aucune chance d’aboutir. Et ce n’est pas tout. Les partenaires chargés de vulgariser les évènements n’ont rien reçu. Xibaaru vous donne en exclusivité, cette escroquerie qui a mis en colère Ousmane Sonko et le nom de l’avocat indélicat…

Ousmane Sonko est un homme naïf bourré de complexes. Il se prend pour un intello et ose comparer les femmes aux guenons. Il n’a même pas eu conscience de regarder sa propre famille ou toutes les femmes sont plus vilaines que celle qu’il compare à une guenon. Et c’est aussi ce leader qui n’arrive même pas à faire une phrase correcte. On le pensait seulement inculte…mais on ne le savait pas aussi ignare, idiot, cancre et sot.

Le leader du Pastef s’est fait voler près d’un milliard par un de ses avocats « voleur » qui n’est pas à son premier coup. Cet avocat qui a escroqué Ousmane Sonko s’appelle Juan Branco. Il a « doublé » le leader du Pastef en lui extorquant la somme d’un million d’euros. Il avait promis à Sonko de monter un dossier « solide » à la CPI qui va « salir » le chef de l’Etat Sénégalais Macky Sall à l’international. Et pourtant son dossier n’a jamais été introduit à la CPI.

Des comptes-rendus ont été faits à Sonko qui a piqué une colère noire. Sonko s’est fait escroquer car l’argent a été versé à Branco par des virements « offshore ». Juan Branco n’est pas à son premier coup car il a déjà arnaqué le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange… Juan Branco est un mercenaire. Seul l’argent l’intéresse. Et tous les moyens sont bons pour l’obtenir.

Lors de ses démêlés avec la justice britannique, Julian Assange ne connaissait pas Juan Branco et ne l’avait pas constitué pour intégrer son pool d’avocats. Juan Branco s’est invité lui-même à ce dossier car il avait déjà flairé la bonne affaire pour lui. Comme un chercheur d’or véreux, Juan Blanco a utilisé des méthodes peu catholiques pour se taper du sucre sur le dos de Julian Assange. Ousmane Sonko avait donc tout le temps de voir venir avec Juan Branco. Seulement, il n’a pas été capable de regarder plus loin que le bout de son nez. Et voilà, il a perdu beaucoup d’argent.

Ousmane Sonko s’est fait avoir comme un débutant par Me Juan Branco. Un milliard FCFA. Voilà le montant qu’a escroqué Juan Branco à Ousmane Sonko. L’avocat franco-espagnol pour faire passer son coup et se justifier auprès de Ousmane Sonko, a, soi-disant soutenu qu’il lui fallait disposer de moyens pour le combat qu’il a engagé contre l’Etat du Sénégal. Alors qu’il sait que le dossier qu’il monte contre l’Etat du Sénégal auprès de la CPI, n’a aucune chance de prospérer.

Il a profité de sa proximité avec les soutiens occultes de Ousmane Sonko pour obtenir de l’argent sur le dos de Ousmane Sonko qui n’a rien vu venir. Ousmane Sonko est impuissant face à ce coup de la part de son avocat attitré. Il ne peut rien intenter contre lui. Il n’a actuellement que ses yeux pour pleurer. Il doit à présent méditer et tirer la leçon. La prochaine fois, il a intérêt à attacher plus de crédit aux avocats sénégalais qui se battent à ses côtés, et qui n’ont rien à envier à Juan Branco.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn