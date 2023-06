Sonko démasque les «Juda» de Yewwi…et prédit son arrestation

Ousmane Sonko sait marquer sa présence. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trouve toujours le bon moment pour revenir au-devant de l’actualité. Cette fois-ci, il a profité de la Tabaski pour faire ce qui semble être son «dernier sermon». Dans sa sortie, il a lancé des piques aux traîtres de Yewwi Askan Wi. Mais le plus marquant dans son discours, c’est que Sonko semble prédire son arrestation.

Dans son message, ce 27 juin, Ousmane Sonko a fait appel aux traditions et valeurs religieuses de l’Islam et du Christianisme. En l’espace d’une journée, le maire de Ziguinchor est devenu à la fois imam et prêtre. Il est revenu sur le sens de la Tabaski avant d’évoquer les épreuves de Jésus Christ et ses douze apôtres en insistant sur la trahison d’un de ses compagnons à savoir Judas. Un message qui semble s’adresser à certains de ses camarades de Yewwi Askan Wi. En l’occurrence Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Toye Dias.

Pour les patriotes, Khalifa Sall est le personnification de la trahison. Depuis qu’il a répondu à l’appel au dialogue de Macky Sall, il est devenu la cible de partisans de Sonko qui le voient comme l’homme qui a trahi le projet. Donc Khaf est le Juda que le «prophète» Sonko a cité dans son sermon de Tabaski. Sans le nommer, le maire de Ziguinchor a littéralement envoyé le leader de Taxawou Sénégal au poteau d’exécution. Il vient de sceller définitivement la fin de son compagnonnage avec l’ancien maire de Dakar.

Mais Khalifa Sall n’est pas le seul «traître» que Sonko a démasqué. Même s’il n’a pas été explicitement cité, Barthélémy Dias était bien présent dans le discours du patriote en chef. Le maire de Dakar a pris ses distances avec celui qu’il appelait affectueusement son frère. Là aussi, le dialogue est passé par là. Défendant la position de Khalifa Sall, Barth a été attaqué et insulté par les membres de Pastef. Sonko lui-même avait apporté une cinglante réponse à Dias-fils ce qui a entraîné une rupture totale entre les deux frères. Mais Barth maintient toujours intact ses relations avec Sonko. «Si Khalifa Sall n’est pas candidat, je soutiendrai pour Sonko», disait-il.

Contrairement à Juda (Khalifa Sall), «Pierre», n’a fait que prendre des distances avec son «ami». Barthélémy Dias est bien le Pierre dans la prophétie de Sonko. Ainsi, le maire de Ziguinchor vient de déclarer directement la guerre à ces anciens compagnons. Cette sortie de Sonko est un véritable affront pour les personnes qui ont toujours été à ses côtés. Même si Barth et Khaf ont pris leurs distances, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient les plus engagés au sein de Yewwi à défendre Sonko quoiqu’il puisse lui arriver. Mais le génie politique de Macky a fini par les diviser.

Cette sortie de Sonko est-elle prémonitoire ? Tout porte à croire que oui. Si on fait un saut dans la Bible, on se rendra compte que la trahison de Judas et le reniement de Pierre se sont suivis de l’arrestation de Jésus.

La veille de son arrestation, Jésus de Nazareth avait déclaré : «cette nuit, l’un de vous va me trahir. Je serai arrêté et torturé. Mais que votre cœur ne soit pas troublé». Pierre avait déclaré qu’il était prêt à mourir pour Jésus. Malheureusement, il le reniera trois fois dans la nuit. «Je ne connais rien de cet homme», disait-il. Mais Pierre s’était repenti. Tout le contraire de Judas qui s’est suicidé. «J’ai livré un innocent», avait-il dit, devenant ainsi le plus grand traître de l’humanité pour avoir livré son ami contre trente pièces d’argent.

C’est ce destin qui guette le maire Ziguinchor. Condamné à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse et placé sous haute surveillance dans sa résidence à la Cité Keur Gorgui, Sonko est à un jet de la prison. Pour ne rien arranger, les portables de Sonko sont en train de l’enfoncer davantage. Tout porte à croire qu’il est en relation avec des forces obscures. Leur mission principale est de déstabiliser la République pour faire main basse sur nos ressources.

Avec la publication de la décision de justice suite à la condamnation de Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye dans l’affaire sweet beauty, le leader de Pastef voit son destin scellé. Les prochains jours seront déterminants pour le maire de Ziguinchor.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru