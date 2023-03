Ousmane Sonko défie Macky Sall à l’international

Ousmane Sonko a parlé. Le Chef de l’Etat, Macky Sall a encore été sa cible. Le procureur général de Dakar aussi. Lui qui a fait une «sortie malheureuse et hasardeuse », ce mardi 28 mars au Palais de Justice de Dakar pour fournir des détails sur le rapport de la Cour des comptes sur les fonds de Covid-19. « Ibrahima Bakhoum s’est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d’acteurs de la justice. Le procureur s’est particulièrement adressé à la communauté internationale qui est devenue nos partenaires avec lesquels on a pris contact ces dernières semaines, pour échanger en profondeur et de les permettre de comprendre la manipulation de Macky Sall qui jusque-là avait le monopole de la communication à l’internationale », a déclaré le leader de Pastef/Les patriotes.

Puis, il soutient : «Et , il en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme et d’irresponsabilité. Cela relève d’une stratégie du gouvernement de Macky Sall qui sait très bien que les Sénégalais l’ont démystifié. Ils ont découvert que cet homme constitue un danger pour le pays et pour sa stabilité. Macky Sall est l’un des pires Présidents dont on aurait pu imaginer au Sénégal ».

Arguant ainsi que «ce n’est pas par son bilan mais pour ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les eux contre les autres par des considérations relatives à l’ethnie, à la région ou la religion ». « C’est pourquoi se débarrasser de Macky Sall est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle», lance le maire de Ziguinchor et ancien député à l’Assemblée nationale.

Toujours à l’encontre du procureur, Ousmane Sonko d’indiquer également : « Il a essayé de dire à la communauté internationale qu’il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves qui étaient sur le point de brûler le pays, le mettre à feu et à sang. Ses propos sont ridicules ».