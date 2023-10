Sonko est cuit…un ministre saisit les banques pour

Le nom de Ousmane Sonko revient au-devant de l’actualité. Le leader de l’ex Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est rattrapé par une ancienne affaire judiciaire. Son protagoniste dans ladite affaire semble déterminé à lui mener la vie dure. Et il est à un pas de réussir. S’il arrive à faire basculer la justice de son côté, il aura réussi à ruiner totalement le maire de Ziguinchor. Sonko doit commencer à prier pour que ce projet n’aboutisse pas.

Ousmane Sonko est-il maudit par les cieux ? Cette question beaucoup se la pose. À chaque fois que le leader de l’opposition radicale se croit tiré d’affaires, un nouveau problème lui tombe dessus. Arrêté depuis le 28 juillet 2023, il risque de perdre tous ses biens. Si on en croit ce qui se dit, Mame Mbaye Niang veut récupérer les sous qu’il lui doit. Et faut dire que l’ancien ministre de la Jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne est en train de tout faire pour y arriver. Et il ne lésine pas sur les moyens.

Mame Mbaye Niang aurait saisi sept (7) banques pour recouvrer les 200 millions de F CFA que la justice lui a alloué comme dommages-intérêts dans le procès en diffamation contre Ousmane Sonko. Même si l’information n’est pas encore confirmée, Mame Mbaye Niang est déterminé à rentrer dans ses fonds. D’ailleurs au mois d’avril, il avait franchi un premier cap. Mame Mbaye Niang avait tout bonnement envoyé un huissier au leader de l’ex parti Pastef.

Alors s’il a saisis les banques pour récupérer son dû, ce serait uniquement une suite logique. Cette action de Mame Mbaye Niang pourrait ruiner Sonko. Financièrement, le maire de Ziguinchor ne tient plus. Et son emprisonnement a gelé toutes ses activités. Et celles de son parti dissous par le ministère de l’intérieur. Et sans argent, Sonko est cuit. Ce qui ne sera pas sans conséquence.

Les biens de Ousmane Sonko peuvent être saisis. Ce pour payer Mame Mbaye Niang. Le patriote en chef pourrait même perdre sa maison à la Cité Keur Gorgui. Mais pour les patriotes, cette saisine est impossible. Car les avocats de Sonko ont introduit un pourvoi en cassation pour que le verdict dans cette affaire soit cassé. Par conséquent, les soutiens du leader de ex Pastef estiment que l’appel étant suspensif, l’application de la peine devrait être suspendue.

Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution de la décision de justice. Il ne possède pas d’effet suspensif. Le litige est considéré comme fixé par les juges du fond. La Cour de cassation contrôle uniquement l’application et l’interprétation qui a été faite de la loi. Sauf situation exceptionnelle. En français simple, Mame Mbaye Niang peut bel et bien récupérer ses fonds sa pour autant attendre que la Cour se prononce.

Ce qui est un véritable danger pour le maire de Ziguinchor. Arrêté et envoyé en prison, il ne peut rien faire pour contester. Ses avocats sont impuissants. Depuis que les déboires judiciaires du maire de Ziguinchor ont commencé, ils ont perdu toutes les actions qu’ils ont entreprises. La majeure partie des recours qu’ils ont déposés ont aussi été rejetés. Pour ne rien arranger, Sonko a perdu le monopole de la rue. Une véritable descente en enfer qui ne dit pas son nom.

Quoiqu’il en soit, Ousmane Sonko est dans la mouise. S’il ne fait pas attention, ce ministre de Macky Sall va le ruiner. Mame Mbaye Niang est très déterminé dans son combat contre le leader de l’opposition radicale. Un combat que l’ancien ministre de la Jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne pourrait gagner.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru