Le sacre de Guy Marius Sagna…Le candidat de Sonko sème le désordre

C’est fait au sein de Pastef. Mais c’est une pilule difficile à avaler. Le choix de Guy Marius Sagna par Ousmane Sonko vient d’être entériné au sein de l’ex Pastef. La nouvelle a été transmise par un avocat proche de Sonko. Tous les patriotes devront se faire à l’idée que c’est Guy Marius Sagna qui est l’élu du Chef Ousmane Sonko comme Amadou Ba l’est pour Macky Sall. Et tout comme ce choix a occasionné des dissidences au sein de Benno, des responsables de l’ex Pastef ont commencé à grincer des dents sur le choix de Guy Marius considéré comme un inculte…

Qui l’eut cru ? Guy Marius est le candidat choisi par Ousmane Sonko. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Au sein de l’ex Pastef, des questions fusent sur le choix porté sur Guy Marius Sagna pour être leur candidat à l’élection présidentielle. Sur quel critère s’est basé Ousmane Sonko pour choisir Guy Marius Sagna, alors que regorgent de cadres cet ex parti capables d’être des candidats crédibles aux yeux de l’opinion publique nationale ? A l’ex Pastef, d’aucuns doutent de l’aptitude de Guy Marius Sagna pour être un candidat crédible aux yeux des Sénégalais.

Quand un responsable de l’ex Pastef reçu par un avocat s’entend dire que Ousmane Sonko a choisi le député de Ziguinchor, Guy Marius Sagna, ce fut le début de longues interrogations. Quels sont les critères du choix de Sonko ? Guy Marius Sagna est-il le plus populaire dans le parti après Ousmane Sonko ? Pourquoi pas Birame Souleye Diop ou Bassirou Diomaye Faye ? Guy Marius est un activiste, mais il traine des tares. Certains soutiennent que sa candidature pourrait être un boulet pour les « patriotes ».

Guy Marius Sagna présente des limites au plan intellectuel. On craint au sein de l’ex Pastef que sa candidature ne soit pas prise au sérieux par les Sénégalais au moment de battre campagne pour l’élection présidentielle de 2024. On lui reproche également d’en faire trop parfois au point d’agacer les Sénégalais qui ne partagent pas certaines de ses méthodes d’engager des combats. Ainsi, les questions trottent dans la tête des responsables de Pastef sur le choix de Sonko.

C’est dire que le choix de Sonko divise les responsables de Pastef et les arguments diffèrent. Pour certains, Guy Marius Sagna est le plus inculte mais il a été choisi tout de même par Ousmane Sonko. Pour d’autres, et c’est cet argument qui sort le plus souvent, c’est la fibre régionaliste qui a le plus joué. Sonko veut donner sa victoire à la Casamance. Et qui d’autre que Guy Marius pourrait faire l’affaire ?

En tout cas, le choix porté sur Guy Marius Sagna est loin de faire l’unanimité au sein de l’ex Pastef. Les « patriotes » pensent qu’une telle candidature ruine leur chance pour l’élection présidentielle de 2024. Le débat fait rage en ce moment chez les « patriotes ». Le choix porté sur Guy Marius Sagna est en train de faire voler aux éclats ce qui reste de cet ex parti. Guy Marius est en train de déchirer l’ex Pastef.

Certains se demandent même comment, il sera accueilli par les Sénégalais au moment de battre campagne. Les Sénégalais vont-ils le suivre massivement durant la campagne. Et quel discours, va-t-il leur tenir ? L’on ne manque de souligner les lacunes que traine Guy Marius Sagna. Chez les patriotes, l’on doute fort que certains cadres entérinent le choix d’Ousmane Sonko sans broncher. L’on s’attend donc à des tensions au sein de l’ex Pastef dans les prochaines semaines.

Finalement, l’on s’attend à ce que Birame Soulèye Diop, El Malick Ndiaye et les autres passent outre les instructions d’Ousmane Sonko et maintiennent leur candidature car jamais ils n’accepteront de se ranger derrière Guy Marius Sagna trop folklorique pour ne pas dire farfelu à leurs yeux. Ils pensent que le meilleur moyen d’enterrer définitivement leur parti déjà dissous par les autorités, c’est de valider la candidature de Guy Marius Sagna.

Ils soutiennent que Guy Marius Sagna ne peut être un candidat crédible et qu’il n’a aucune chance de faire le poids face à des ténors comme Amadou Ba, Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade et autres…C’est pourquoi, ils contestent le choix porté sur Guy Marius Sagna.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn