Sonko en Gambie : Amadou Ba (Pastef) répond à Aliou Sow

« Sonko rend ce Gouvernement gaga. À chacune de ses sorties qu’ils scrutent comme des hiboux à la recherche de pitance et de médisance, il les infantilise comme des gâteux. Après avoir publié une photo de lui en territoire gambien, Aliou Sow pond un poste et l’accuse de photomontage; estimant que le panneau du pont sénégambie était plus haut dans la réalité. Conscient de son erreur grotesque monumentale, il corrige le post avec un point d’interrogation en criant à la défiance à l’autorité publique. Tout ceci serait anecdotique, si notre neo transhumant, ministre de son état comme ses collègues, ne passaient leur temps à pister, commenter et virevolter sur les faits et gestes de Sonko pendant que le peuple sénégalais crie famine », a réagi Amadou Ba sur Facebook après la sortie du ministre Aliou Sow