Ansoumana Dione : « Ousmane Sonko ne détient aucun projet pour le Sénégal »

C’est faux, Ousmane SONKO ne détient aucun projet de développement économique et social pour le Sénégal. Il cherche toujours à tromper l’opinion en parlant de projet qui consiste à accéder seulement au pouvoir, sur la base d’un schéma inavoué qu’il déroule depuis son irruption en politique. De révélations, aux diffamations, en passant par les manipulations et les accusations, il s’est fait connaître ainsi, aidé en cela par les souffrances de la jeunesse qu’il utilise injustement pour atteindre au plus vite son objectif.

Que Ousmane et ses partisans se le tiennent pour dit. Le peuple sénégalais est très mature. Attention, ce n’est pas aujourd’hui qu’il va se laisser entraîner par des individus se réclamant d’anti-système, avec des ambitions en réelle contradiction avec les attentes des populations. Comme nous le savons tous, il ne compte pas sur des arguments pour convaincre les citoyens. Il ne parle que de résistance et de rapport de force, en faisant appel à la jeunesse qu’il fait massacrer, tout en protégeant ses propres enfants.

Ousmane SONKO n’aime pas la jeunesse sénégalaise. Un leader qui s’auto-proclame « espoir » de tout un peuple, ne laisse jamais des personnes inconscientes, s’exposer à des dangers, face aux forces de défense et de sécurité. En ce vingt-et-unième siècle, des nouvelles technologies de l’information et de la communication, nous n’avons pas besoin d’user de la violence pour instaurer une révolution au Sénégal. Et, cette révolution, mentale, ne peut passer que par notre veritable ambition de faire bâtir le citoyen.

Rufisque, le 03 mai 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)