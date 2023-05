Sonko envoie ses mercenaires pour saboter la…

La plateforme de lutte des forces vives de la nation (F24) a réussi sa première mobilisation. Mais elle s’est terminée en queue de cheval. Des jeunes soupçonnés d’appartenir au parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de Sonko ont fait vivre de toutes les couleurs aux leaders de l’opposition. Ousmane Sonko et ses partisans s’éloignent de plus en plus de leurs camarades. Une très mauvaise stratégie pour quelqu’un qui a besoin qu’on se batte pour son éligibilité

C’est désormais fini entre Sonko, Khalifa Sall et Barthélemy Dias. La volonté du maire de Dakar d’aller au dialogue n’est pas du goût de Sonko et de ses sbires. Les patriotes accusent Taxawu Sénégal de trahison. Ce qui est une insulte pour les partisans de Dias-fils. Après les passes d’armes sur internet, ils ont commencé à solder leur compte physiquement. Et ils ont attendu l’entrée en scène du F24 pour le faire.

Les patriotes ont humilié tous les leaders qui ne sont pas assujettis à Ousmane Sonko. Et c’est Pape Djibril Fall qui est passé en premier sous le rouleau compresseur de Pastef. Le leader des Serviteurs a passé un sale quart d’heure entre les mains des patriotes. Comme lors du dernier rassemblement de Yewwi Askan Wi, il y a quelques mois, le journaliste élu député lors des dernières législatives, a encore été copieusement hué, rendant presque inaudible son message. Ils ont continué malgré les mises en garde des leaders de YAW.

Devant prendre la parole pour adresser son message aux Sénégalais, Khalifa Sall s’est heurté au refus catégorique des militants de Ousmane Sonko. Les patriotes l’ont hué, humilié et traité de tous les noms. Le leader de Taxawu Dakar a tellement été humilié qu’il n’a pas pu délivrer son message au peuple. Déthié Fall, Serigne Bara Ndiaye et les autres gros bonnets de Pastef ont beau dire. Mais les grandes gueules ne les ont pas écouté. Ils ont continué leur sale besogne avant d’en venir aux mains.

Et pourtant, Ousmane Sonko semblait leur avoir demandé à ses partisans d’éviter de se comporter de la sorte. Une demande tombée dans l’oreille d’un sourd. A Pastef toute personne qui est contre Sonko est un traître à abattre. Ces jeunes hurleurs lancent un message fort à Sonko. Ce refus d’écouter l’appel de leur leader, prouve que le maire de Ziguinchor n’a plus le contrôle de ses hommes. Pire, ils peuvent lui tourner le dos à tout moment.

Ce qui s’est passé, hier, à la place de Nation est une conséquence des discours de Ousmane Sonko. Le patriote en chef est en train de tirer sur ses alliés. La moindre petite occasion est bonne pour qu’il tente de les ridiculiser. Mais ce qu’il ignore c’est que ces leaders se sont déjà éloignés de lui et de ses discours révolutionnaires. Par cet acte, les patriotes viennent d’acter définitivement la fin du compagnonnage de leur leader et ceux de Taxawu Sénégal.

Khalifa Sall et Barthélemy Dias doivent tirer toutes conséquences de cet affront public. S’ils veulent dialoguer avec Macky Sall, il leur faut quitter la coalition Yewwi Askan Wi. Mais aussi mettre fin à leur bonnes relations avec Ousmane Sonko. Leur chemin est différent de la voie du «Gatsa Gatsa» du maire de Ziguinchor. Si l’édile de Dakar continue de jouer à l’enfant poli, Sonko et ses partisans vont l’écraser. Ce parti veut montrer aux leaders de l’opposition qu’ils ne sont rien sans Pastef.

Les attaques de Barthélemy Dias contre Sonko ont eu l’effet d’une bombe. Cette humiliation de Khalifa Sall est la manière de répondre à la fessée que Barth a infligée à leur leader. Ce qui est sûr, c’est que si le maire de Dakar était présent, les choses allaient se passer d’une autre manière. Les patriotes ne détiennent pas le monopole de l’insolence. Déclarer la guerre à Dias-fils ne serait pas trop malin pour un leader qui s’est laissé berner par sa bouche et ses désirs.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru