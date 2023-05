Khalifa Sall humilié à Dakar…Sonko le vrai patron de la capitale

Les images de l’humiliation de Khalifa Sall sont virales sur les réseaux sociaux. Le patron de Taxawu Dakar n’a pas pu faire un discours sur le « NON au troisième mandat » qui était le thème principal de la manifestation du F24 à la Place de la Nation. L’ancien Maire de Dakar a été hué dans cette place mythique. Comment le leader du Parti qui dirige la ville de Dakar se fait huer comme un vulgaire petit politicien ? Comment Khalifa Sall peut-il être humilié par les partisans de Sonko qui lui reprochent d’avoir répondu positivement l’appel au dialogue de Macky Sall ?

Khalifa Sall aurait dû s’attendre à la réaction musclée des partisans de Sonko lors de la manifestation de la plateforme « des forces vives de la nation F24 » qui regroupe des organisations de la société civile et près de 150 partis politiques dont celui de l’opposant radical, Ousmane Sonko. Les militants et sympathisants de ce dernier lui reprochent d’avoir répondu positivement à l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall.

Sur cette vidéo (ci-dessous) devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit Khalifa Sall prendre difficilement la parole sur le podium. Les militants du Pastef le huent et l’empêchent de se prononcer. L’ancien maire de Dakar essaie de riposter aux huées en essayant de les recadrer sur l’objectif de Yewwi Askan Wi qui est de combattre l’ennemi, Macky Sall. Mais les militants de Sonko n’ont rien voulu entendre et les huées de continuer de plus belle.

Comment cela peut-il arriver à Dakar, fief de Taxawu Dakar ?

Et pourtant un des leaders de Pastef, le juriste Amadou Ba, sur le plateau de « Jakaarlo » avait dit en critiquant le sortie violente du maire de Dakar, Barthélémy Dias en pleine polémique avec Sonko, que Dakar la capitale a été gagnée avec le soutien de Pastef : « Sans Sonko, Barthélémy Dias n’aurait jamais gagné Dakar aux municipales et aux Législatives ». Cette assertion du membre du mouvement national des cadres de Pastef, Amadou Ba, confirme-t-il la mainmise de Pastef sur la capitale ?

Le mentor de Barthélémy a été humilié dans sa base. Mais Khalifa aussi, il aurait dû s’attendre à cela. Après la houleuse polémique entre Sonko et le maire de Dakar, il aurait dû prévoir une réaction désagréable des militants de Pastef connus pour leur violence. Et dans ce cas-ci, où sont ces Militants Taxawu de Dakar ? Il est de Dakar, la ville de Dakar est dirigée par Taxawu. Alors où étaient ces militants quand il se faisait huer ? Comment Khalifa peut-il partir à une manifestation de grande envergure sans ses militants.

Le contraire serait impensable à Ziguinchor. Pourrez-vous imaginer un seul instant, Ousmane Sonko se faire huer lors d’une manifestation de l’opposition à la Place Bambaya de Ziguinchor ? Certains vous diront que c’est un suicide et d’autres vous mettront en garde en disant simplement que « même un fou n’oserait pas le faire ». Sonko est le maitre de la capitale du Sud…Mais il est aussi le patron des mobilisations à Dakar et ses environs.

Les opposants au troisième ont répondu positivement à la manifestation du F24 à la place de la Nation. La Place était noire de monde. Et dans tout ce beau monde, aucune riposte aux huées contre Khalifa Sall. Ce dernier se défendait tout seul contre les cris hostiles à sa présence. Il a été traité de tous les noms d’oiseau. Et il a aussi été tout seul pour se défendre. Les autres leaders de Yewwi ont essayé de raisonner les jeunes qui ne voulaient rien comprendre. Les militants voulaient juste montrer à Khalifa Sall qu’il n’est rien sans…Sonko.

Cette attitude des militants de Pastef va creuser davantage le fossé entre Pastef et Taxawu. Mais avec une note amère pour Khalifa Sall et son poulain, Barthélémy Dias, maire de Dakar. Ils viennent de savoir qu’ils ne sont pas les véritables maîtres de la capitale. Et que sans Sonko, Taxawu Dakar n’aurait jamais gagné la capitale lors des élections locales du 31 janvier 2023.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn