Sonko est dangereux…il profite du malheur des sénégalais pour se rattraper

Chez Ousmane Sonko toutes les occasions sont bonnes pour se faire un nom. En perte de vitesse depuis le début de ses déboires judiciaires, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) cherche une bouée de sauvetage pour revenir dans la danse avant la présidentielle de 2024. Le maire de Ziguinchor a voulu rebondir grâce au conflit foncier à Ngor. Malheureusement, c’est un nouvel échec pour le principal adversaire de Macky Sall.

Ngor est le théâtre d’un violent conflit foncier. Les habitants de cette localité s’oppose à l’attribution d’une parcelle de 6.000 m2 à la Gendarmerie. Ce mardi soir, la ligne rouge a été franchie. On signale des morts et de nombreux blessés. Une situation qui a chamboulé tous les programmes de Sonko. Le patriote en chef a voulu tirer profit du malheur des Ngorois. Sonko a été obligé de faire une courte vidéo improvisée pour donner sa position sur cette affaire.

Et pourtant il était prévu que Sonko fasse une déclaration déjà enregistré à 21 heures. Voulant coûte que coûte saisir le ballon au rebond, il s’est heurté à l’intelligence des sénégalais. Beaucoup de sénégalais connaissent le véritable visage de l’homme. Plus personne ne croit à ses sottises. Non seulement Sonko a échoué, mais Macky a récupéré le problème à son avantage. Son appel au dialogue va sûrement décanter la situation dans le village.

Et c’est Sonko qui se voit encore couper l’herbe sous le pied. Plus rien ne va pour lui. Les procédures judiciaires à son encontre sont en train de sceller son destin politique. Macky détruit tout ce que Sonko a construit. Le Président traque les patriotes. Macky veut tous les réduire au silence avant 2024. Tout cela fragilise Sonko lâché par les jeunes, vomi par les vieux et méprisé de tous.

Ce qui se comprend quand Sonko veut profiter de la révolution de quelqu’un d’autre pour s’affirmer. Tous ses derniers appels à manifester ont lamentablement échoué entre militants gazés. Et des jeunes qui refusent d’être les sacrifiés des caprices du maire Ziguinchor. Sonko cherche désespérément de quoi pousser ses soutiens à l’affrontement. D’où toutes ses nombreuses sorties. La popularité de Sonko est en chute libre. A ce rythme, il ne sera qu des ruines de son passé d’ici quelques années.

Mais cela ne légitimise pas les bavures du pouvoir. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont indignes de la Police et de la Gendarmerie. Nos forces de l’ordre doivent prendre exemple sur la France où de violentes manifestations sont notées depuis des jours. Et pourtant, il n’y a pas eu de morts. Maintien de l’ordre ne veut pas dire tuerie en masse. Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, doit rappeler à l’ordre ses hommes. Car ce sont ces genres d’images qui révoltent les sénégalais. Et laissent une très mauvaise image de nos forces de défense et de sécurité.

Macky Sall aussi n’est pas exempt de reproches. La réaction du président sur la RFM était laconique. Il a gardé le silence depuis le début de ce conflit. Il a préféré attendre qu’il y ait des morts pour qu’il daigne appeler au dialogue. Cette méprise pour la vie humaine doit cesser. Les sénégalais ne sont pas des jouets pour satisfaire les caprices d’hommes politiques. Tout ce balai médiatique n’intéresse pas le peuple. Les citoyens ne veulent plus servir de cibles aux forces de l’ordre. Et ils ne veulent plus être le tremplin de leaders en perte vitesse !

Chaque jour qui passe suffit pour montrer que Sonko est à l’agonie. Sa bouche et son manque de tact politique ont fini par le placer dans des situations délicates. Le PROS (Président Ousmane Sonko) est réduit à profiter du malheur des autres pour se refaire une santé politique et une notoriété auprès des sénégalais. Si Macky fait preuve de finesse, il pourrait réduire sa plus grande menace à sa plus petite expression

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru