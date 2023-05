Macky redistribue les cartes…Barth gagne, Sonko perd !

Le président Macky Sall est un grand stratège. Le locataire du Palais a réussi à diviser la plus grande coalition de l’opposition. Entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, ce n’est plus le grand amour. Les deux leaders ont acté la fin de leur compagnonnage. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a ouvert les hostilités. De quoi faire réagir le maire de la ville de Dakar. Une guéguerre dans laquelle Dias-fils tient le bon bout.

Barthélémy Dias a ouvert les portes de l’enfer sur Ousmane Sonko. Les deux «frères» sont devenus des ennemis. La sortie du maire se Dakar, lundi passé, acte la fin de ce compagnonnage. Le dialogue lancé par Macky Sall semble être la principale pomme de discorde. Le poulain de Khalifa Sall a décidé de répondre à l’appel du chef de l’Etat. Tout le contraire de Sonko qui voudrait que tous les leaders au sein de Yewwi suivent sa logique. Celle d’un éternel bras de fer avec le pouvoir central.

Cette déclaration de Barth prouve qu’il est un fin politicien de l’école socialiste. Barth et Khalifa dribblent Sonko au dernier virage avant 2024. En acceptant la main tendue de Macky Sall, les deux membres de Taxawu Sénégal font passer le maire Ziguinchor pour un anarchiste à la recherche de sang et de larmes. Le nouveau Barthélémy Dias reprend des points sur les sondages au moment où Sonko perd son hégémonie. Son éligibilité compromise, le PROS (président Ousmane Sonko) est en chute libre.

Barth et le leader de Pastef ne sont pas du même moule. Le maire de Dakar est un opposant mais est resté républicain formé a la bonne école. Il est certes téméraire, mais il ne s’est pas aventuré à lancer une révolution. Le poulain de Khaf fait partie des personnes qui se sont écartées dernièrement du «Gatsa Gatsa» de Sonko. Son nom n’est pas associé aux scènes de pillages et de vandalisme à Dakar. Ce qui sauve l’édile de la capitale du courroux des Dakarois.

Tout le contraire du maire de Ziguinchor. Les discours violents du leader de Pastef ont fait de lui la personne la plus détestée. Tout ce qui sort de la bouche de Sonko renvoie à la violence. Ce qui a installé une certaine peur chez les sénégalais qui ne veulent pas voter pour lui. Pour ne rien arranger, le verdict dans l’affaire Prodac condamne Sonko à rater la présidentielle. Les six (6) mois avec sursis du Tribunal viennent de compromettre définitivement ses chances d’être le cinquième président.

Pourtant, les patriotes avait juré que Sonko serait candidat pour 2024 par force. Ils menaçaient même de plonger le pays dans le chaos si leur leader était éliminé. Un discours radical qui faisait craindre le pire. Mais force est de constater que depuis «l’élimination» de Sonko de la course présidentielle, rien ne s’est passé. Quelques manifestations mineures ont éclaté à certains endroits. Sinon rien de nouveau sous nos cieux. Un signe de la perte de vitesse du patriote en chef.

Coupé de tout soutien et traqué par la justice, Sonko n’a nulle part où se cacher. Les jeunes formaient la ligne de défense de Sonko. Mais depuis mars 2021, ils sont en train de lui tourner le dos. Les dernières manifs ont toutes échoué. Dénudé de tout soutien, le leader de Pastef est tout seul face à la toute puissance machine politique Benno Bokk Yakaar. Macky Sall va facilement pulvériser son éternel adversaire. La chute de Sonko va entraîner la mort du projet…Pastef !

A ce rythme, Macky Sall va finir par réduire l’opposition à sa plus simple expression. Cette rivalité entre Sonko, Khalifa et Barthélémy Dias va sceller le destin de Yewwi Askan Wi. Cette guerre interne va inéluctablement faire disparaître la plus grande coalition de l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru