Sonko «gonfle» ses pouvoirs…Trois (3) opposants se dressent contre lui

Après trois (3) mois au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Diakhar commencent à faire face à des difficultés. Des problèmes qui sont d’ordre politique. Depuis son accession à la magistrature suprême, il n’avait pratiquement pas eu d’opposants. Mais son premier ministre vient de réveiller les oppositions. Ousmane Sonko fait de l’ombre au Président élu. Ce dernier est quasi invisible dans les médias. Sonko continue de porter sa casquette politique. Malheureusement pour lui, trois leaders se sont dressés contre lui.

Ousmane Sonko est en train d’être un «super premier ministre». Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est dans toutes les sauces. Sur le plan médiatique, il a occulté le président élu et les autres ministres. Au lieu de se mettre à fond dans la concrétisation du «PROJET», il joue les opposants politiques. Il ne rate aucune occasion pour tirer sur l’opposition, la presse et même les magistrats. Ces dernières sorties font toujours écho.

Ce dimanche, il était à Colobane pour régler le problème des déguerpissement. Sur place, il a déclaré qu’il n’était pas au courant. Or le ministère de l’intérieur avait sorti un circulaire pour demander aux autorités décentralisées « d’initier des actions de désencombrement de la voie publique occupée du fait de ces activités », de « mettre en place un cadre de suivi des actions de désencombrement entreprises » et de « veiller à la non-réoccupation des espaces libérés ».

L’agitation subite de Ousmane Sonko a fait sortir l’opposition de son calme. Depuis quelques jours, trois (3) opposants mènent l’offensive contre le chef du gouvernement. Le trio ne ménage pas l’ancien maire de Ziguinchor devenu très encombrant pour le nouveau régime. Celui qui arrive en tête est Bougane Gueye Dany. Attaqué de tout bord par les partisans de Ousmane Sonko, il a sonné la riposte le jour de la Tabaski. Connu pour son franc parler, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp n’a pas raté son ancien compagnon à Yewwi Askan Wi.

«Je préfère être un voleur plutôt qu’un menteur. Un menteur, qui plus est, a été jugé et condamné pour ses mensonges, donc certifié. Dans mes mains passent des milliards depuis des années. Ce ne sont pas ces 2 milliards qui vont ternir ma réputation», avait martelé Bougane en faisant référence aux accusations du Premier ministre contre certains patrons de presse qui ne paient pas leurs impôts et font du chantage aux autorités. Une réponse qui a eu l’effet d’une bombe. Sur le plan de la communication, la vidéo de Bougane a cartonné. Elle a été reprise sur pratiquement tous les réseaux sociaux.

Mais Bougane Gueye Dany n’est pas le seul opposant qui en veut à Ousmane Sonko. Thierno Bocoum a sorti la sulfateuse contre le nouveau régime. Le président d’Alternance générationnelle pour l’intérêt de la République (AGIR) ne rate pas l’actuel premier ministre. Pour l’ancien membre de Rewmi, le leader de Pastef «ne semble pas avoir la capacité requise pour ce poste. Il ne respecte ni les institutions du pays, ni les Sénégalais», a lancé Bocoum face à la presse ce mardi.

Revenant sur l’actualité politique, Bocoum invite le Premier ministre à dévoiler son plan d’action gouvernemental. « Au lieu d’aller au Grand théâtre pour concurrencer les Wally Seck et consorts ou d’aller faire du show à Colobane, il n’a qu’à nous présenter le plan d’action du gouvernement. Depuis que le Président Diomaye lui a donné des instructions en Conseil des ministres, il n’a encore rien dévoilé », a lancé le président du mouvement AGIR. Des attaques qui démontrent clairement que le leader du mouvement AGIR est prêt à en découdre avec les patriotes.

Bocoum peut causer beaucoup de soucis au nouveau régime. Le leader du mouvement AGIR est très actif sur Facebook. Le troisième opposant est le président de la République des Valeurs. Sur Twitter, Thierno Alassane Sall ne rate plus l’occasion de critiquer le nouveau régime. Profitant du débat sur la déclaration de politique générale, il a lancé de grosses pierres dans le jardin de Ousmane Sonko. Pour lui, le populisme du chef du gouvernement n’est pas la bonne solution.

La classe politique ne quitte plus d’une semelle le Premier ministre. Ousmane Sonko a réveillé les opposants qui observaient un moment de grâce. A force de vouloir trop parler, il a relancé la machine politique. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye n’avait pas besoin de bataille politique. Tout ce dont le chef de l’Etat avait besoin, c’est d’un chef du gouvernement qui trouve des solutions pour matérialiser le «PROJET». Malheureusement, le patriote en chef reste un homme politique. Mais attention, les nouvelles autorités ne doivent pas attiser la colère des sénégalais !

