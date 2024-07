Sonko-le-roi qui dit tout et casse tout…Le PM est-il le vrai pouvoir ?

Personne ne l’a élu. Il a juste été nommé par le président de la République. Mais c’est lui qui rabaisse l’Assemblée et ose donner un ultimatum aux députés le 15 juillet sinon…Eh oui, le 15 juillet, Ousmane Sonko aura 50 ans. Et il a choisi sa date anniversaire pour mettre en garde l’Assemblée sur la Déclaration de politique Générale. Sonko est-il au-dessus du président de la république élu par les Sénégalais au point de menacer l’Assemblée Nationale. Sonko a-t-il plus de pouvoir que le Président élu ? Le faiseur de roi veut-il être roi à la place du roi ? Voici le Roi illégitime qui menace sa presse, humilie ses députés, désavoue ses ministres et tourne le dos aux jeunes…

Ousmane Sonko est un Premier ministre (PM) au-dessus des lois. Et cela est visible de par ses discours et ses attaques contre les institutions de ce pays. Ousmane Sonko s’en prend aux députés, aux journalistes, aux magistrats, désavoue publiquement son ministre de l’Intérieur. Sonko est-il aussi un pouvoir dans le pouvoir ? On connait les pouvoirs « exécutif, législatif et judiciaire ». On reconnaît à la presse la place de 4ème pouvoir. Mais personne ne reconnaît au premier ministre un pouvoir. Il est le chef du gouvernement et coordonne ses actions.

Mais l’actuel Pm s’est doté d’un pouvoir qui lui donne droit de vie et de mort sur l’assemblée nationale, sur les médias et sur les magistrats. Sonko a rabaissé les députés en les menaçant de faire sa DPG hors de l’hémicycle « devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d’un jury composé d’universitaires, d’intellectuels et d’acteurs citoyens apolitiques ».

C’est ce même Sonko qui a traité les organes de presse de « délinquants financiers ». Et il les a aussi menacés devant les jeunes de son parti en disant qu’on ne va plus permettre que « des médias écrivent ce qu’ils veulent sur des personnes, au nom d’une soi-disant liberté de la presse, sans aucune source fiable »,

Sonko s’en est également pris aux magistrats en place, avec lesquels il a eu maille à partir pendant trois ans. « Une fois qu’on aura fini de donner un coup de balai (dans la justice) et qu’on aura nommé des magistrats honnêtes, on fera ce qu’il faut avec les dossiers des gens qui ont détourné l’argent du pays », a-t-il déclaré.

Et maintenant Sonko désavoue son ministre de l’Intérieur sur les opérations de déguerpissements des marchands ambulants. Le chef du gouvernement a affirmé ne pas avoir été informé de cette initiative, et ce, malgré la circulaire émise le 7 mai par le ministre de l’Intérieur. Il a précisé qu’il n’en avait eu connaissance que tout récemment. Et pourtant le premier ministre est censé coordonner l’action gouvernementale. Et comment le premier ministre dit-il ne pas être au courant des opérations de déguerpissement entrepris par les maires de son parti à Keur Massar et Guédiawaye ?

« Le président de la République m’a contacté avant-hier pour m’informer qu’il entendait parler de déguerpissements depuis plusieurs jours. Je lui ai répondu que je l’avais appris par la presse. J’ai questionné le ministre de l’Intérieur à ce sujet, et il m’a confirmé avoir effectivement envoyé une circulaire pour aviser les autorités locales des opérations de désencombrement » a déclaré Sonko devant les marchands ambulants de Colobane qui l’ont hué.

Plusieurs interrogations fusent sur les réelles intentions du premier ministre qui joue le rôle du véritable président de la République. Mais les opposants à cette super autorité du premier ministre l’accusent de fuir l’Assemblée pour plusieurs raisons. Dans plusieurs posts qui circulent sur les réseaux sociaux, le premier ministre ne veut pas se rendre à l’Assemblée pour faire sa DPG parce qu’il fuit les questions ci-dessous :

Face aux députés tous ses mensonges seront ramenés sur la table : 94 milliards, 29 milliards Prodac, affaire Adji Sarr, son mal de dos, les analyses de son empoisonnement, son insuffisance rénale

SONKO a peur des questions c’est pourquoi il n’a jamais organisé une conférence de presse. Il fuit les questions alors que devant les députés, les questions vont pleuvoir.

Il n’est pas compétent pour expliquer un programme économique.

Il évite les questions sur les 1000 milliards empruntés depuis leur arrivée.

SONKO évite les questions sur la commission reçue par les intermédiaires dans l’Eurobonds de 450 milliards.

Il fuit le débat sur l’appel à candidature non respecté.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn