Sonko insulte la mémoire des victimes du Joola…Il boycotte la cérémonie

Naufrage du Joola : le maire SONKO n’a aucune compassion pour les familles endeuillées de Ziguinchor.

Ce 26 septembre 2022 est la commémoration de la 20ème année de la tragédie du bateau le Joola. Ce naufrage est l’une des pires catastrophes maritimes civiles mondiale jamais enregistrée. Malgré que Ziguinchor demeure la ville la plus endeuillée, son édile a délibérément choisi de déserter la première cérémonie de commémoration sous son magistère. L’abandon de ces centaines d’orphelins, veuves et veufs montre suffisamment que le maire Ousmane SONKO n’a aucune compassion pour ces administrés qui traînent encore les blessures psychologiques de cette tragédie.

La désertion de cette cérémonie, destinée à commémorer ce douloureux événement de la journée du 26 Septembre, au profit d’une conférence de presse politique de la coalition Yewwi à Dakar est un manque de respect notoire aussi bien à l’endroit des familles des victimes qu’aux dignitaires coutumiers et religieux de Ziguinchor, bref à toute la population de la Casamance.

C’est également une insulte à la mémoire de ces milliers de morts que les sénégalais ne cessent de pleurer depuis 20 ans. Cet acte cynique et immoral posé par le maire Ousmane SONKO doit interpeller la conscience historique du peuple et soulever la question suivante : Quelles sont les valeurs sociales et morales qui sous-tendent la philosophie politique de Ousmane SONKO ?

Sous un autre registre et sans transition, louons le Président Macky Sall, qui, encore une fois a pris cette belle initiative d’associer le secteur privé sénégalais à une concertation sur la cherté de la vie. L’objectif de ce conclave étant de trouver ensemble et dans les plus brefs délais les solutions tendant à soulager les ménages et à renforcer le pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Pape THIAM/A.P.R Parcelles assainies