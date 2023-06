OUSMANE SONKO, UN DANGER POUR LE SENEGAL

Les délires d’Ousmane Sonko renseignent à suffisance sur la paranoïa du personnage, déterminé à sauver sa peau d’un emprisonnement inévitable, tout en sauvegardant ses chances d’être candidat à la prochaine présidentielle. Vaste programme !

La fuite en avant du président du Pastef, qui a décidé d’entrainer dans sa chute le Président Macky Sall et de mettre fin à son régime par la même occasion est potentiellement lourde de conséquences pour le Sénégal, tant Ousmane Sonko ne recule devant rien pour créer les conditions d’un soulèvement populaire de nature à causer l’effondrement de l’Etat, mais, pire à entrainer la nation sénégalaise dans une guerre civile aux conséquences irrémédiables pour le sort de notre pays.

C’est que l’homme Sonko a toujours eu un problème dans sa vie, celui de prendre ses responsabilités, et d’assumer ses actes.

Quand il a été radié de son poste d’inspecteur des impôts pour faute lourde, sa seule parade fut qu’il était victime du régime du Président Macky Sall, pour avoir eu le toupet de dénoncer les manquements et autres malversations des institutions de ce pays. Et pourtant, chacun sait jusqu’à ses plus proches et farouches soutiens, qu’il avait porté à l’endroit du public des informations auxquelles il ne pouvait avoir accès que dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et pire encore, dans sa précipitation à dénoncer ce qu’il prenait pour des actes délictuels pour jouer au héros, il en avait même fait des interprétations erronées, avec les conséquences que l’on sait.

L’épisode Adji Sarr est venu conforter la malhonnêteté, le gout du mensonge et de la manipulation tous azimut du bonhomme. Après avoir opté dans un premier temps pour la dénégation systématique, en niant farouchement s’être rendu à Sweet beauty, il est revenu sur ses propos, pour déclarer avoir confondu ce bordel ayant pignon sur rue avec un véritable cabinet d’imagerie médicale (Imodsen) situé bien plus loin sur la corniche.

Le plus cocasse dans cette histoire est qu’Ousmane Sonko y est allé plus de cinq fois, sans se rendre compte qu’il n’était toujours pas Imodsen, mais bien entre les cuisses d’Adji Sarr aux mains expertes en finition, et ce, pour soigner un mal de dos dont il souffrirait depuis son enfance qui a subitement disparu depuis le début de ses déboires !

N’empêche, le gourou en chef du Pastef, amateur de sensations sado-maso, fera l’objet d’une plainte qui montrera tout le pouvoir destructeur de cet habile manipulateur, dont le populisme invétéré servira d’allumettes pour mettre le feu dans tout le pays,

Dans sa fuite en avant en effet, Ousmane Sonko accusera et continue toujours d’accuser le régime en place et le Président Macky Sall himself d’être les instigateurs du complot qui a orchestré la plainte pour viol dont il fait l’objet.

Aujourd’hui, l’homme a réussi par ses mensonges et manipulations à diviser le peuple, et ses envolées démagogiques sont devenues des messages de ralliement de ses troupes fanatisées par un endoctrinement politico-fondamentaliste qui a fini de cristalliser tous les ressentiments contre le régime du Président Macky Sall, accusé de tous les maux par un homme pourtant condamné pour diffamation et corruption de la jeunesse, et dont les propos renseignent à suffisance sur le mépris insondable contre les institutions de la République et la nation sénégalaise dans son ensemble.

Ousmane Sonko est ainsi le seul leader politique sénégalais qui a osé publiquement jeter en pâture toute une ethnie à la vindicte populaire, les mancagnes en l’occurrence, en les désignant comme le bras armé du Président Macky Sall qui serait déterminé à l’éliminer de la scène politique.

Personne, depuis le roi de cette ethnie jusqu’au dernier des acteurs de la société civile pourtant prompts à monter sur leurs grands chevaux et à appeler la communauté internationale au secours, n’a osé ciller, encore moins condamner ces propos indignes et abjects.

C’est que l’homme est un habitué des faits, et c’est avec ses encouragements que ses soutiens les plus extrémistes totalement endoctrinés par un discours fondamentaliste extrémiste sont en train de violer tous les tabous de notre pays, et de fouler au pied toutes nos valeurs, us et coutumes qui étaient le fondement de notre cohésion nationale et le levain de notre commune volonté de vivre ensemble.

Ousmane Sonko, ce coupable jamais responsable de ses actes et dont le principal dessein est moins de conquérir le pouvoir que de déstabiliser notre pays a démontré la pleine mesure de sa capacité de nuisance.

S’il était possible de le déchoir de sa nationalité, il devrait en être privé. Cet homme n’est pas digne d’être sénégalais.

L’Etat dont la première mission est de garantir la sécurité des personnes et des biens repose sur le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la Loi. Il est temps que les décisions judicaires prises à l’encontre d’Ousmane Sonko soit appliquées dans toute leur rigueur, et que le Pastef, son organe d’endoctrinement qui fonctionne comme un mouvement terroriste soit dissout.

Il ne s’agit plus d’un duel entre le Président Macky et lui comme il persiste à le faire croire, mais bien un combat entre le Sénégal et lui.

L’issue ne fait aucun doute. Le Sénégal, notre pays, est plus grand que nous tous !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn