C’est grave ! Voici les vérités que Sonko a oubliées dans son mémorandum

Il n’y a pas plus sournois que Ousmane Sonko. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) trouve toujours le moyen de se sortir des situations les plus délicates. Confiné dans son domicile à la Cité Keur Gorgui, le maire de Ziguinchor a trouvé le temps pour écrire un mémorandum dans lequel il donne sa version sur les récents événements du mois de juin. Sans surprise, il a tout mis sur le dos du régime. Mais Sonko a oublié certaines vérités.

Ousmane Sonko est enfin sorti de son silence. Même s’il n’a pas pris le micro, il a écrit un mémo d’une quarantaine de pages. Dans le mémorandum, Sonko est revenu sur la manière dont Macky Sall le persécute. Dans ledit document qui semble être destiné aux partenaires étrangers, le leader de Pastef y retrace la manière dont il aurait été kidnappé et conduit chez lui de force «sans mandat», ni «décision de justice».

Ce mémo est aussi revenu sur les manifestations notées au début du mois de juin. Dans leur bilan, Sonko et ses camarades ont pris le contre-pied du gouvernement. Pastef annonce 30 morts dont 80% ont été tués par balles. Et plus de 157 blessés. Et le patriote en chef impute la pleine responsabilité de cette tuerie de masse à Macky Sall et son régime. Car pour Sonko, le locataire du Palais est «l’unique fournisseur d’armes létales, de miliciens et protecteur bienveillant des criminels».

Mais Sonko a oublié de mentionner qu’il est aussi responsable de ces morts inutiles. Après avoir fait son testament, Sonko a appelé au mortal kombat. Il a appelé ses militants et sympathisants à marcher sur le Palais pour la bataille finale. Sonko n’a pas hésité à mener le contingent qui a fait cap sur Dakar. Malheureusement, sa caravane de la paix a été stoppée par les forces de défense et de sécurité après un décès. Toute personne dotée de bon sens aurait demandé à ses partisans de ne rien faire.

Mais sa volonté de plonger le pays dans le chaos l’a amené à continuer d’inciter les jeunes à défier les forces de défense et de sécurité. Les poltrons de Pastef, nichés derrière leur clavier, ont continué à appeler les jeunes à descendre dans les rues. Par des arguments fallacieux, le maire de Zig et son armée virtuelle n’ont cessé de mener la jeunesse à la mort. Répondant à l’appel du Président Ousmane Sonko (PROS), de nombreux jeunes sont tombés sur le champ de bataille. Des affrontements qui ont aussi paralysé le pays pendant pratiquement une semaine.

PROS est loin d’être blanc comme neige dans cette affaire. Il a joué sur les sentiments des jeunes avant de les mener vers la mort. Et beaucoup de signes ont démontré que Sonko voulait plus que déboulonner Macky Sall. Le leader du Pastef et ses soutiens avaient tout préparé pour déstabiliser une République qui a su tenir debout depuis son indépendance. Des projets d’attaques ont été déviés. Des forces extérieures ont infiltré les manifestants. Et celà, Sonko a omis de le mentionner dans son mémorandum.

Alors si Macky Sall est le bourreau, Ousmane Sonko est celui qui a aiguisé le sabre du bourreau. Craignant pour sa candidature en 2024, le maire de Ziguinchor pouvait se limiter à combattre Macky Sall sur le champ politique. Appeler les jeunes à descendre dans les rues devait être son dernier recours. Les événements tragiques de mars 2021 sont restés graver dans les mémoires. Les familles continuent de pleurer leurs morts. Sonko pouvait arrêter ce carnage en lançant un appel au calme. Malheureusement, il a choisi de laisser les jeunes mourir sous les balles des forces de Macky.

Ainsi donc, il serait bien de voir Ousmane Sonko assumer ses responsabilités pour une fois. Ce mémorandum a complètement oublié de mentionner la responsabilité du PROS dans les événements de juin 2023. Le maire de Ziguinchor est aussi responsable que Macky Sall. Voilà la seule et unique vérité dissimulée aux sénégalais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru