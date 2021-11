Sonko : « Macky Sall est le président le plus violent »

Ousmane Sonko ne s’est pas laissé faire. Ce mercredi il a fait face à la presse pour répondre à toutes les personnes qui s’en prennent à lui depuis qu’il a refusé de signer la charte de non-violence. Et à ces personnes, le leader du Parti des Patriotes du Sénégal, pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) leur dira que « Macky Sall est le président le plus violent du Sénégal ».

« Ils ont fait usage de violence aveugle entre Février et Mars. Vous avez tous vu Macky Sall recruter des Nervis. Ils étaient aux sièges de l’APR et du PS. Les vidéos sont là, On l’a tous vu. Ils les ont armés. Et c’est avec ces armes qu’ils tiraient sur la population jusqu’à tuer 14 personnes. Ce n’est pas de la violence ça ? Ce n’est pas un préjudice pour la population? », s’interroge le député cité dans une affaire de viol.

Ousmane Sonko d’ajouter : « Macky Sall est le président le plus violent de l’histoire du Sénégal. Combien de morts, combien de blessés ? Et pourtant il refuse de les recevoir ou de les indemniser. »