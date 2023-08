Sonko «malade»…le plan de Pastef pour envoyer les jeunes dans les rues

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’aura la paix que lorsqu’il prendra sa revanche sur Macky Sall et son régime. La meilleure manière pour les patriotes d’y arriver, ce serait de plonger le Sénégal dans une spirale de violence sans fin. Et cela, ils font tout pour y arriver. Au moment où Ousmane Sonko fait le mort au pavillon spécial, ses camarades ont mis en place un nouveau plan pour relancer…la machine de la révolution.

Ousmane Sonko est de plus en plus isolé. Placé en garde à vue et son parti dissous, les sénégalais commencent à l’oublier. Les jeunes, qui lui avaient tout donné, lui ont tourné le dos. L’échec des dernières manifestations de Pastef en est une preuve palpante. Malgré toutes les manipulations, la jeunesse n’a pas répondu présent. L’ex parti n’avait même pas réussi à lever les barrières aux alentours du domicile de leur leader. Il a fallu que les autorités prennent la décision de les enlever.

Mais Pastef a toujours un plan derrière la tête. Tout ce qu’il veut c’est mettre le pays dans le chaos. Et pour requinquer les jeunes, Ousmane Sonko a bien sa stratégie. Depuis qu’il a été envoyé en prison par le doyen des juges, il a entrepris une grève de la faim. Ce vendredi marque son vingtième jour de diète. Comme s’il voulait se suicider, le maire de Ziguinchor refuse aussi tous les soins. Alors qu’il souffre d’insuffisance rénale et d’autres maladies.

Pourtant des membres de son parti, ses avocats et même ses amis de l’opposition lui ont demandé de surseoir à cette grève de la faim. Mais Sonko ne veut rien entendre. Du moins c’est ce que Pastef veut faire croire aux jeunes. Ce parti utilise cette grève de la faim comme moyen de pression. Les patriotes veulent que la justice cède devant la situation actuel. D’ailleurs, beaucoup de voix dans la société civile invitent Macky à libérer Sonko. Car de nombreux «prisonniers politiques» ont adopté cette méthode de lutte. Malheureusement, les autorités refusent de céder face à ce chantage.

Alors Pastef est passé à la vitesse supérieure. Depuis quelques jours, le maire de Ziguinchor est interné au pavillon spécial. Ce jeudi matin, El Malick Ndiaye et ses camarades ont annoncé que Sonko est en réanimation. «Le Président Macky Sall, son ministre de la justice, son ministre de l’intérieur et tous les acteurs de cette persécution inhumaine, qui a fini par mettre la vie du chef de l’opposition en danger, seront tenus entièrement responsables de tout ce qui adviendra», menacent-ils.

Une ruse pour faire croire aux jeunes que l’état de santé de Sonko se dégrade en prison. Si cela ne fonctionne pas, Pastef va déclarer Sonko mort uniquement dans le but d’actionner la rue pour lancer une nouvelle révolution. Toute cette manipulation est un plan de communication bien ourdi. Chaque jour, un de ses avocats fait un communiqué sur son état de santé. Des journalistes acquis à leur cause relaient l’information. L’armée des réseaux sociaux se charge de distiller l’info sur le plan international. Tout cela dans le but de lancer une guérilla urbaine.

Car pour Pastef, Sonko n’est pas un homme qui doit être en prison. Pourtant, l’opposant radical ne vaut pas mieux que ces milliers de jeunes qui croulent dans les geôles à cause de ses bêtises. Il est temps que Sonko prennent exemple sur Karim Wade et Khalifa Sall. Un leader qui aspire à diriger une nation ne quémande pas sa liberté par une grève de la faim. Il faut savoir rester fort et surmonter les épreuves. Voilà comment on devient un leader.

En maintenant cette grève de la faim, Sonko ne fait que s’éloigner davantage du fauteuil présidentiel. Sa santé se détériore en vain car les jeunes ne le suivent plus dans ses actes de défiance envers l’Etat. Les patriotes doivent trouver une autre stratégie s’ils veulent sauver le PROS (Président Ousmane Sonko). Il risque de se sacrifier pour rien. Depuis son arrestation, le pays est calme. Personne n’est sorti manifester pour qu’il soit libéré. Ce qui prouve que sa page est déjà tournée.

Les patriotes de Pastef doivent prendre conscience que la manipulation ne passe plus. Les sénégalais savent désormais que tout ce qu’ils font c’est pour lancer une nouvelle vague de manifestation. Mais Sonko a beau faire une grève de la faim, les jeunes ne se lanceront plus dans une guérilla. Surtout pas dans un contexte sécuritaire très tendu.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru