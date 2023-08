Mahammed Dionne victime d’une cabale…On sait qui est derrière

Dans une presse en ligne dont nous tairons le nom, l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a été cité à la UNE d’un article qui a été repris par d’autres supports. L’article citait l’ancien Premier ministre comme étant une pièce maîtresse d’un puzzle ayant conduit à un scandale foncier puisque le site rapportait les propos de la victime dans une vidéo qui dure 30 minutes. Xibaaru va vous dévoiler pièce par pièce le complot qui a pour but de traîner l’ancien PM dans la boue. Et qui est derrière toute cette cabale…

Hier Mahammed Boun Abdallah Dionne lançait sa candidature sur son compte twitter. Une publication qui a été vue plus de 40 mille fois. A peine ce dernier a-t-il fait sa sortie sur le pourquoi de sa candidature, un article le mêlant à un scandale paraît…sur un site de la place. Les adversaires de l’ancien n’auront pas perdu trop de temps. La candidature de Mahammed Boun Abdallah Dionne les dérange et ils font tout pour le déstabiliser.

L’article était intitulé : « Mamour Diallo, Boun Abdallah, DSCOS.. : Le scandale de Bambilor éclate, Joseph Gbaguidi révèle tout ». Et le chapeau de l’article stipulait : « « Souleymane Ba, chef de village de Bambilor, m’a vendu ce terrain en 1995 ». Aujourd’hui, Joseph Gbaguidi se démène pour obtenir gain de cause, puisque ses 5 hectares de terre sont en train d’être spoliés. Quand nos techniciens de l’info ont regardé la vidéo et examiné les propos du Monsieur Gbaguidi qui était victime d’une spoliation foncière, voici ce que nous avons trouvé sur Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Sur une vidéo qui dure 30 minutes et 16 secondes, Monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne a été cité sur 17 secondes. De 5min 50s à 6mn 07s (soit 17s) sur une vidéo de 30mn 16s Monsieur Gbaguidi déclare : « En même temps, j’ai écrit au Premier ministre de l’époque, M Boun Abdallah Dionne qui m’a répondu favorablement, et je l’en remercie parce que ça montre l’intérêt qu’il portait au projet, ça montre l’accompagnement qu’il a voulu nous apporter » …Et c’est tout. (Voir la vidéo ci-dessous)

Voici les propos de Mr Gbaguidi qui ont valu à Boun Abdallah Dionne d’être cité par le site en ligne à la UNE alors que ce scandale ne le concernait même pas. Pourquoi le site en ligne a-t-il cité l’ancien PM dans un titre aussi scandaleux ? Soit pour faire le buzz ou soit pour servir les intérêts d’un candidat tapi dans l’ombre. Après des investigations, des sources nous guident vers des indélicats qui se cachent sous le pseudo de « APR Authentique » pour briser toutes les candidatures qui les dérangent.

Ce groupuscule a investi les réseaux sociaux pour déclarer la guerre à tous qui se déclarent candidats à la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY) autres que leur candidat. Pour ce groupuscule, seul compte un candidat qui serait issu du premier cercle de Macky lors de la création du parti de l’Alliance pour la République. A l’APR Authentique, on a choisi le dénigrement comme arme pour s’en prendre principalement aux candidats qui sont plus charismatiques et plus compétents que leur candidat. Les « Apéristes Authentiques payent même des UNES de journaux pour régler leurs comptes.

Le dénigrement est l’arme des faibles. Or, tout le monde sait que le candidat choisi par les illuminés d’APR Authentique, ne peut pas être le candidat idéal pour BBY. Ce dernier n’a pas la notoriété qu’il faut pour briguer le suffrage des Sénégalais. Contrairement à Mahammed Boun Abdallah Dionne que les « mercenaires » de l’APR Authentique tentent de dénigrer pour une affaire dont il n’est guère trempé, l’un des leurs a vu son nom être cité dans une affaire de plusieurs milliards de FCFA.

Les membre de l’APR Authentique ont choisi de démolir les autres candidats en les faisant traîner dans la boue. Cette stratégie a peu de chance de prospérer. Les Sénégalais reconnaissent ceux qui ont les mains propres et ceux qui ont les mains souillées. Ce n’est pas en se réfugiant derrière des organes de presse que l’on se fait une certaine virginité ou que l’en gagne en aura en politique.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn