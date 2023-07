Macky Sall et son PM

Au Sénégal : la recomposition du paysage politique, ne peut se faire sans l’Apr Authentique (APR-A).

Le 1er décembre 2008, en répondant à cet appel assourdissant gravé dans la mémoire d’un grand nombre de sénégalaises et sénégalais, appel qui proclamait la naissance de l’Alliance pour la République l’Apr, nul ne pouvait penser qu’un jour, son authenticité serait remise en cause.

Ma foi, comment peut-on ignorer cette grande formation politique créée par le Président Macky Sall assisté par des militants responsables, d’ici et de la Diaspora, dont l’engagement et la fidélité ont permis de remporter de mémorables batailles politiques depuis la création du parti à nos jours.

Après avoir salué, la grandeur, la hauteur, la dignité de ce grand républicain, un homme d’état exceptionnel, j’ai nommé le Président Macky Sall, à qui nous autres républicains de la Diaspora avons donné mandat pour la suite de notre militantisme, de notre engagement politique, nous tenons à rappeler simplement, que la recomposition du paysage politique ne peut se faire sans l’Apr Authentique traité d’Armée Mexicaine pour certains, un groupe d’amis pour d’autres, qu’à cela ne tienne.

Devenue aujourd’hui la première formation politique du Sénégal, au sein d’une coalition Bby qui a dépassé toutes nos attentes, l’Apr ne saurait jouer les seconds rôles. C’est le cas de le dire. Elle n’est, ni une entreprise en faillite et dont on doit brader pour 1 franc symbolique. Encore moins une startup à céder au plus offrant. La poursuite de l’œuvre gigantesque du 1 er des authentiques apéristes, en l’occurrence le président de Macky SALL, sera véritablement assurée par un autre Authentique aprériste inchallah.

Les républicains de la Diaspora, des militantes et militants engagés, disciplinés et qui ont toujours donné victoire au Président Macky SALL, leur leader incontesté, quoi qu’il advienne, resteront pour garder la maison. Cette grande, belle, solide et authentique maison qu’est l’Alliance Pour la République (APR).

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National Chargé de la Diaspora

Membre du SEN