2024 : Khalifa SALL et Karim WADE sont des politiciens du…passé

Que Karim WADE et Khalifa SALL soient tous candidats à l’élection présidentielle de 2024, cela n’intéresse guère le peuple sénégalais. En vérité, ils ignorent appartenir tous les deux au passé. Leur unique préoccupation n’est rien d’autre que la gestion du pouvoir. Certes, ils peuvent bien prendre part à ces joutes électorales de 2024. Mais, qu’ils comprennent que les sénégalais ne sont pas dupes pour porter un seul d’entre eux, à la Magistrature suprême. En clair, les électeurs s’attendent à une rupture, vu toutes les difficultés auxquelles ils demeurent encore confrontés.

Pour qui se prennent-ils d’ailleurs, pour espérer gouverner le Sénégal en 2024 ? Que Karim WADE et Khalifa SALL se le tiennent pour dit. La population choisira un citoyen, en dehors de cette vieille classe politique qui s’est enrichie au détriment de l’intérêt général. Si la politique est l’art de gérer les affaires de la cité, comme nous le savons tous, c’est tout le contraire chez eux. Les temps ont changé et les citoyens sont devenus plus exigeants, notamment, en ce qui concerne leurs futurs dirigeants. Participer à cette présidentielle de 2024, ne sera pas synonyme de victoire pour Karim et Khalifa.

Rufisque, le 22 juillet 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –