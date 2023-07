La CREI a humilié le Sénégal à…l’International

Aeternam requiem for CREI

Ceux qui comme moi ont toujours combattu la CREI ne peuvent pas ne pas applaudir la création de pool judiciaire et financier et la dissolution de ce monstre.

Le Sénégal ne peut pas revendiquer son statut d’État de droit et de membre de la communauté internationale et se mettre en marge de la morale internationale.

Ceux qui ont conseillé à Macky Sall d’utiliser la CREI pour une prétendue reddition des comptes n’ont pas seulement violé les droits humains, ils ont surtout infantilisé notre pays sur la scène internationale. J’ai toujours pensé et affirmé que Macky n’était pas intéressé par l’audit exhaustif du régime libéral (comment le pourrait-il sans se compromettre ?) mais qu’il était en train de faire de la République un instrument de politique d’élimination d’adversaires.

Nous avons des magistrats suffisamment outillés pour débusquer les fraudes, corruptions etc. qui facilitent l’enrichissement illicite. La preuve est là : le délit d’enrichissement illicite survit à la CREI ! La corruption et la concussion existent partout, il faut les combattre avec des normes universelles. Avec cette nouvelle institution, le Sénégal doit faire preuve de transparence dans la justice car quand la lumière qui est censée éclairer est sombre, il n’y a plus de chance de voir le chemin. Aucun prétexte de demande sociale de transparence et de reddition des comptes ne peut justifier des tribunaux d’exception. Soit on est militant des droits de l’homme soit on ne l’est pas.

Il faut maintenant avancer dans la réforme en rationalisant davantage les juridictions et en recrutant massivement des magistrats et du personnel de justice pour que les procédures en longueur et les procès interminables cessent dans ce pays. Sous ce rapport, l’Ofnac ne devrait-il pas être rattaché au pool judiciaire et financier ?

Alassane K. KITANE