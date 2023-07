Elon Musk perd en une journée 18 milliards de dollars !

La fortune d’Elon Musk a été fortement ébranlée jeudi 20 juillet, après que le cours de l’action de Tesla, société spécialisée dans les véhicules électriques, a subi sa plus forte baisse en trois mois.

La fortune nette d’Elon Musk est passée de 256,8 milliards de dollars à 238,4 milliards de dollars jeudi, selon les estimations de Forbes. Ces pertes vertigineuses surviennent après que l’action Tesla a chuté de près de 10 %, les investisseurs ayant réagi avec méfiance aux résultats trimestriels du constructeur automobile, publiés après la clôture du marché mercredi.

Elon Musk ne dispose désormais que d’une courte avance (trois milliards de dollars) sur Bernard Arnault, PDG de LVMH et deuxième personnalité la plus riche au monde. Le PDG de Tesla pourrait donc à nouveau perdre sa couronne au profit du magnat du luxe français, qui a été la personnalité la plus riche au monde pendant six mois, de début décembre 2022 à juin 2023.

Environ 60 % de la fortune nette d’Elon Musk provient de sa participation d’environ 13 % dans Tesla, d’un tiers de sa participation dans le géant privé de l’aérospatiale et des communications SpaceX et moins de 10 % de sa participation dans Twitter.

Lors de la conférence téléphonique de mercredi avec les investisseurs de Tesla, Elon Musk a comparé les fluctuations massives des actions de Tesla à une analogie de Warren Buffett datant de 2015, dans laquelle le célèbre investisseur déclarait que posséder des actions d’une société publique pouvait donner l’impression qu’un « psychopathe ivre » imaginaire dictait la valeur de ces actions. « Imaginez que vous viviez dans votre maison et qu’un maniaco-dépressif fou vienne se tenir devant votre maison et vous crie les prix de l’immobilier, et que ces prix soient différents chaque jour », a déclaré Elon Musk. « Mais la maison reste la même ».

Les deux plus fortes pertes journalières de l’action Tesla au cours des six derniers mois se sont produites lors des premières séances de négociation suivant la publication des rapports sur les bénéfices de Tesla pour la seule année 2023 (le 20 juillet et 20 avril).

Article traduit de Forbes US