SONKO, MENTIR OU RABAISSER L’AUTRE POUR EXISTER N’EST PAS MUSULMAN NI PATRIOTE…par Malick Wade Gueye

Depuis votre entrée en politique, vous avez posé des actes qui ont poussé les sénégalais intelligents à se faire une religion sur votre personne: vous n’êtes pas véridique ni sérieux. Dans votre livre politicien « SOLUTIONS », vous y avez affirmé avoir l’intention de démissionner après 15 ans de service. Au lieu de respecter ceci, vous avez préféré agir en faux pour être radié afin de se victimiser. Vous avez créé des cabinets d’affaires (ATLAS, MERCALEX ) en étant en exercice pour se faire de l’argent, ignorant délibérément ce que la loi en dit. Vous avez ensuite cherché à gagner de l’argent sur des dossiers qui ont passé par vos services au moment où vous étiez inspecteur des impôts et responsable syndical (le TF 1451/R ) objet de vos graves accusations sur Monsieur Mamadou Mamour DIALLO. Rien qu’avec l’audio de la réunion que vous avez tenue avec les héritiers du terrain TF1451/R, on sait que vous n’êtes pas véridique ni sérieux. Vous avez avancé que 46 milliards ont été décaissés et que vous connaîtrez le nom de la banque, les libellés et le numéro de compte où cette somme a été virée. Jusqu’ici, vous peinez à sortir ces preuves, préférant toujours se victimiser en manipulant l’opinion.

SONKO, le mensonge et le mépris nuisent gravement ; les sénégalais ne sont pas sensationnels aux mensonges.

Vous l’avez vous-même avoué sur un plateau de télévision ; vous aviez dit sans gêne que les sénégalais aiment le sensationnel, il faut toujours les en servir pour les captiver sur ce que nous faisons. Mais pas le sensationnel qui émanerait de mensonges ni de l’arrogance encore moins de l’indiscipline.

Vous avez inventé des choses inexistantes en s’adonnant à déshonorer d’honnêtes citoyens. Vous, que d’aucuns taxaient d’être « Ibadou », vous avez entrepris le chemin le plus tortueux, le plus exécrable, le chemin des mécréants avec le mensonge, la délation, le dénigrement sans fondement, l’accusation sans preuves.

Vous avez plus de chance d’échouer que de réussir en politique, et vous savez mieux que quiconque que vous êtes sur la mauvaise pente. Vous avez besoin de faire des sacrifices pour être véridique et sérieux intérieurement que de les faire valoir. Vous en avez trop dit pour embobiner des sénégalais qui voient tout de la politique de son Excellence le président Macky SALL en noir.

Pensez-vous avoir gain de cause sur cette affaire des 94 milliards vu tout ce que vous en avez fait? ATLAS, MERCALEX AB PARTENERS, les réunions avec les héritiers, les protocoles fixant les 12% des montants recouvrés. .., le tout porté insidieusement, honteusement sur une personne en portant atteinte à son honneur et à sa dignité. Que vaut Mr. Mamadou Mamour DIALLO aux yeux de ceux qui vous croient? Pensez-vous un instant à la gravité de votre péché ? Êtes vous conscient que vous serez seul dans votre tombe? La politique n’est pour vous qu’une somme d’armes non conventionnelles pour arriver à bout. Mais vous oubliez Dieu dans tout cela. Quand vous serez devant les juges intelligents, avec toutes les preuves, tous les faits chronologiquement, vous saurez bien qu’on peut tromper une partie du peuple et non celui-ci entièrement.

Je souhaite vivement après le procès, que de pareils politiciens soient à craindre et à éviter si nous voulons nous estimer heureux après notre choix lors d’élections. Un menteur, manipulateur et rancunier ne mérite pas la confiance des sénégalais.

A écouter votre discours ethniciste de ce Samedi à Ziguinchor, on sent à quel point vous êtes un danger pour le pays.

Croyez-moi, chers compatriotes, SONKO est un manipulateur menteur ; apprenez à bien le connaître et vous conviendrez avec moi qu’il ne mérite même pas d’être chef de quartier. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE Almeria / Espagne.