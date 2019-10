Bignona : Le maire offre des fournitures scolaires aux enfants des conseillers et agents municipaux

La municipalité de Bignona a innové cette année. En effet dans le cadre de sa politique sociale, le

Maire et son équipe ont décidé de venir en soutien aux conseillers municipaux et aux agents de

l’institution. En cette rentrée des classes, des kits scolaires ont été remis aux enfants du personnel

cité plus haut. 250 au total ont bénéficié de cette action de haute portée humanitaire saluée par les

bénéficiaires et leurs parents. Pour le maire de Bignona, rien n’est plus beau que de donner le sourire

aux enfants des personnes avec lesquelles on travaille tous les jours qui sacrifient souvent leur

propre famille pour se mettre au service d’autrui.

En marge de cette belle cérémonie, le maire Mamadou Lamine a pris un engagement qui va motiver

d’avantage ses collaborateurs et leurs enfants. L’édile de Bignona a annoncé l’organisation d’une

colonie de vacances au profit des enfants qui se seront bien illustrés durant l’année scolaire. Une

annonce qui a le mérite de lancer d’ores et déjà une compétition positive entre les bénéficiaires.

L. BADIANE pour xibaaru.sn