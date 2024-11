Sonko mise sa campagne sur les milliards « volés »…voici les preuves

Ousmane Sonko ne peut pas se départir de son rôle d’opposant. Le Premier ministre qu’il est aujourd’hui garde toujours les stigmates de l’opposant radical. Le pouvoir n’a pas changé l’homme. Il est toujours le populiste qu’on a connu et qui attaque toujours ses adversaires avec « violence ». Et pendant cette campagne électorale des législatives anticipées du 17 novembre 2024, Ousmane Sonko fait encore dans le populisme pour maintenir son électorat malgré les promesses non ténues et en dépit de nombreux couacs. Il a misé toute sa campagne sur les milliards que la reddition des comptes va ramener dans les caisses de l’état.

Sonko aime jouer sur la corde sensible des Sénégalais. Parce qu’il les connaît bien. Les biens mal acquis, les détournements de fonds, les milliards cachés à l’extérieur et tout cela combiné à la misère des Sénégalais. Voici ce que Ousmane Sonko sert aux sénégalais. Depuis le début de la campagne, Ousmane Sonko n’a présenté aucun programme, aucune alternative à la vie chère, aucune solution pour l’emploi des jeunes et rien sur les conditions misérables des paysans dont plusieurs sont des sinistrés des inondations.

Depuis le début de la campagne, Ousmane Sonko sert un tout autre discours aux Sénégalais. Comme s’il était encore dans l’opposition, il s’accroche toujours à son discours rempli de haine et de vengeance. Il s’attaque toujours aux anciens dignitaires qui ont géré ce pays pendant 12 ans. Il les présente comme les causes de la misère des populations. Et Sonko leur sert un programme basé uniquement sur la reddition des comptes. Pour lui, « récupérer l’argent volé et dissimulé par les anciens dignitaires, pourra faire sortir les Sénégalais de la misère ». Et plusieurs sénégalais y croient. Ils exportent les paroles de Sonko jusque dans les ménages.

Dans cette vidéo ci-dessous, un membre du Parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est dans une concession avec des membres d’une famille et quelques voisins venus assister au mini meeting. Ce responsable Local de Pastef tient un discours axé uniquement sur la reddition des comptes : « Si vous donnez la majorité à l’Assemblée à Ousmane Sono, cela lui permettra de récupérer les milliards volés par Farba Ngom, Amadou Ba, Moustapha Diop etc. » c’est le discours de Sonko repris par ses partisans qui font des campagnes de proximité. Regardez la vidéo…

Ousmane Sonko n’a aucun autre programme en dehors de la reddition des comptes. Depuis sa nomination au poste de Premier ministre le 02 avril 2024, Ousmane Sonko n’a que les « milliards volés » à la bouche. Il accuse les mêmes personnes qu’il a en ligne de mire depuis plusieurs années. Si ce n’est Macky Sall, c’est Amadou Ba. Et il rajoute dans la liste, des responsables politiques comme Farba Ngom et Moustapha Diop.

Lors de sa campagne électorale à Goudiri, Ousmane Sonko, ne sachant plus comment attaquer Amadou Ba après avoir épuisé ses nombreuses accusations de vol, va emprunter une autre stratégie, celle de vouloir humilier son adversaire. Selon Sonko, bien qu’Amadou Ba a été son chef, il a été un très mauvais chef. « Il y a un candidat qui clame partout qu’il était mon professeur… mais Il a été un très mauvais professeur »

Ce que le premier ministre ignore, c’est qu’il est le seul à dire de pareille chose. Traiter Amadou Ba de mauvais chef, serait porter atteinte à la qualité des inspecteurs du trésor et ceux des domaines. Amadou Ba a formé presque formé tous les inspecteurs de la Direction Général des impôts et domaines (DGID). Sonko n’avait plus rien à dire sur Amadou Ba, alors il essaie l’humiliation. Après l’épisode de la manipulation des chiffres, Sonko présente Amadou Ba comme un mauvais chef…Il ne lui reste plus qu’à qualifier Amadou Ba de clown…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn