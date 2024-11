Sonko confond ses rôles… Il veut être PM et chef de l’opposition

S’il y a une personnalité politique qui sait faire parler de lui, c’est bien Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est partout à la fois. À force de vouloir jouer tous les rôles, il se perd dans ses calculs. Il est à la fois premier ministre (PM) et chef de l’opposition. Deux (2) casquettes qui ne vont pas ensemble. Le patriote en chef risque de fragiliser le Président Bassirou Diomaye Faye qui veut fédérer toutes les forces.

Ousmane Sonko continue sa campagne pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Le leader de Pastef veut avoir une majorité absolue à l’Assemblée nationale. Pour cela, il compte sur le vote des jeunes. À Ziguinchor, il est revenu sur le cas du Général Souleymane Kandé, nommé Attaché de défense à l’ambassade du Sénégal en Inde. Le patriote en chef a profité de l’occasion pour mettre en garde certains de ses adversaires. «S’ils sont courageux, on a pris toutes les dispositions, les questions qui relèvent de la sécurité nationale, on ne badine pas là-dessus. S’ils sont courageux, ils n’ont qu’à sortir et reparler de ça. On verra s’ils n’iront pas en prison», a-t-il lancé

Loin de s’en arrêter là, le leader du parti Pastef a donné sa version dans cette affaire. «Personne n’a sanctionné un Général ou bien un militaire parce qu’il combattait la rébellion. Nous avons pris la décision (le limogeage du général Kandé) sur la base d’un rapport de l’Armée que nous avons trouvé sur place. Y a des gens qui manœuvraient pour qu’on ne termine pas l’élection ou bien que le Président Diomaye Faye ne soit pas élu. C’est pourquoi nous avons pris ces dispositions. Mais cela n’a rien à voir avec le conflit casamançais. Il faut que les gens reviennent à la raison», a-t-il fait savoir dans un discours en wolof.

Mais Ousmane Sonko fait des mélanges de genres dans ses discours. Il est difficile de distinguer Sonko premier ministre et Sonko leader de Pastef. Peu importe les pouvoirs que lui confère sa fonction de PM, il n’a pas l’autorité de décider qui doit pourrir en prison ou pas. PM ou politicien, Sonko ne dit pas qui doit être envoyé à Rebeuss et qui ne doit pas l’être. Ce sont des magistrats, bien formés qui décident, après des investigations approfondies, qui est coupable ou ne l’est pas.

Malheureusement, Ousmane Sonko s’y perd souvent dans ses sorties médiatiques. Son discours sur l’affaire du Général Kandé en est un exemple. Le patriote en chef pouvait éviter de toucher à certains sujets lorsqu’il était à Ziguinchor. En campagne électorale, ce n’est ni le lieu ni le moment pour parler d’un rapport de l’Armée. Quand bien même ce qu’il disait était vrai, le premier ministre avait d’autres moyens et d’autres canaux pour le dire. Ce n’était pas une mission pour le leader d’un parti politique, de surcroît le parti au pouvoir.

Ce n’est pas un hasard si l’armée est appelée «la grande muette». C’est le président de la république qui est le chef suprême des forces armées. Alors c’est à lui d’aborder toutes les questions qui touchent à la sécurité nationale. Faire une telle révélation dans une campagne électorale et menacer les civils qui auront l’audace d’en parler, est une grosse erreur pour un homme d’état. Un État et sa sécurité ne se gèrent pas sur la place publique.

Et cela, le leader du parti Pastef n’est pas sans le savoir. Ousmane Sonko est le plus souvent perdu dans ses explications. D’où la nécessité pour lui de s’entourer de bons communicants qui lui permettront de faire la différence entre le discours d’un homme d’Etat (le premier ministre) et celui d’un simple politicien (leader de Pastef). Tant qu’il ne prendra pas la peine de faire la part des choses, il continuera de ramener des questions cruciales sur la place publique.

Des errements qui peuvent affecter la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye. Les discours de Sonko sont dignes de celui du chef de l’opposition radicale. Il prend toute la place sur le paysage médiatique. Raison pour laquelle certaines personnes se demandent qui décident réellement entre le chef de l’Etat et son Premier ministre. Amalgame qui peut être évité si le leader de Pastef réussit à faire la part des choses. Il ne peut pas être deux choses à la fois.

Alors que le patriote en chef décide s’il veut être le chef du gouvernement. Ou alors qu’il continue d’être l’opposant qui fait trembler ses adversaires. Chacun des deux lui va à ravir. Mais il ne peut pas porter les deux chapeaux à la fois !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn