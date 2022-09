Le plan de Sonko : Neutraliser Wade et…empêcher le retour de Karim

Ousmane Sonko est prêt à tout pour devenir le prochain Président de la république. C’est pourquoi il multiplie les chances de son côté. Après avoir accepté de rallier le système en se rapprochant de Wade qu’il voulait fusiller avec ses prédécesseurs, aujourd’hui, le leader de Yewwi a un autre problème : Karim Wade dont le retour est annoncé. Si Karim Wade retourne au pays, les chances de Sonko de devenir Président du Sénégal en 2024 s’amenuisent. Et pour empêcher le retour de Karim, Sonko va simplement saboter les retrouvailles de la famille libérale. Malheureusement la coalition Wallu n’a rien compris et le PDS regarde impuissant Sonko dérouler son plan pour 2024…

C’est comme si tout se passe à merveille pour le leader du Pastef. Le PDS tombe dans son jeu. Ousmane Sonko cherche à embobiner tout son monde. Il a toujours détesté Me Abdoulaye Wade qu’il dit, doit être mis sur le poteau comme Abdou Diouf et tant d’autres Chefs D’Etat africains. La maire de Ziguinchor n’a jamais aimé le PDS, par-dessus tout toute la famille de Me Abdoulaye Wade.

Ousmane Sonko est un parvenu, un individu subitement surgi sur la scène politique nationale. Il est un grand menteur, mais également maître à travers la manipulation. Ousmane Sonko traîne une grosse casserole avec l’affaire du Sweet Beauté dont il est accusé de viol sur Adji Sarr. L’affaire est pendante devant la justice. Mais à travers des manipulations, Ousmane Sonko veut faire croire qu’il est victime de manipulations de la part du régime.

Or, le plus grand manipulateur, c’est lui Ousmane Sonko. Il a perdu toute sa sérénité, depuis qu’est annoncé le retour très proche de Karim Wade au Sénégal. Ousmane Sonko ne dort plus de son sommeil. Il tremble, et comme c’est un grand manipulateur, il fait tout pour empêcher un retour très proche de Karim Wade au Sénégal, ainsi que son amnistie qui pourront rendre valables sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

Ousmane Sonko, fidèle à son habitude, manœuvre. Il cherche à endormir Me Abdoulaye Wade ainsi que son fils Karim. Rien que pour parvenir à ses ambitions, il est prêt à tout, même à vendre ses ambitions au diable. Tout ce qu’il cherche aujourd’hui, c’est d’amadouer le PDS, Me Abdoulaye Wade et Karim Wade. Il est prêt à tout pour devenir le prochain Président de la République du Sénégal.

Ousmane Sonko doit être freiné pendant qu’il est temps. Voilà un individu qui peut mettre tout le Sénégal en flammes, rien que pour parvenir à ses funestes ambitions. Il passe tout son temps à mentir. Il est passé maître dans l’art. Et pendant ce temps, il y a pourtant des Sénégalais qui le croient. Il est un mal pour le pays.

Karim Wade et son père Me Abdoulaye Wade ne se laisseront jamais abusés par Ousmane Sonko avec ses plans diaboliques. Tout ce qu’il cherche, c’est de les mettre dans sa poche, en empêchant une candidature de Karim Wade en 2024, et de mieux se tailler la part du lion. Mais, il doit se détromper, jamais il ne parviendra à doubler Me Abdoulaye et sin fils Karim.

Son plan se résume en une stratégie : se rapprocher de Wade et éloigner le vieux du protocole de Massalikoul Jinan. Plus il se rapproche de Wade, ce dernier s’éloigne de Macky. Et il fait d’une pierre deux coups. Il torpille les retrouvailles libérales et l’amnistie de Karim Wade qui devrait être la conséquence des négociations entre le président Macky Sall et son successeur Me Abdoulaye Wade. Ousmane Sonko a tout un plan pour empêcher les retrouvailles de la grande famille libérale qui vont être un frein à ses ambitions de devenir le prochain Président de la République du Sénégal en 2024.

Me Abdoulaye Wade et son fils Karim ne vont certainement pas se laisser amadouer par Ousmane Sonko qui est un nain politique à leurs yeux.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn