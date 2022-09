Afrique du Sud : il tue sa copine et disparaît

Un sud-africain nommé Sylvester Roy Mphephu est recherché en lien avec le meurtre de sa petite amie âgée de 28 ans, Palesa.

Le suspect aurait sévèrement battu sa petite amie aux premières heures du lundi 5 septembre à Edenvale, Gauteng, puis l’aurait déposée à l’hôpital avant de s’enfuir. Il l’a laissée dans un état critique et elle a malheureusement succombé à ses blessures. Il est actuellement toujours en liberté puisqu’en fuite…

La police sud africaine a maintenant placé Mphephu sur la liste des personnes recherchées et a encouragé toute personne disposant d’informations utiles sur lui à se présenter au poste de police le plus proche. Pendant ce temps, les amis et la famille de la défunte se sont tournés vers les médias sociaux pour pleurer sa disparition soudaine et demander justice pour sa mort.

Lee-Roy Kolobe Bruce Maboya, qui a rendu hommage à Palesa, a conseillé aux femmes sud africainesdans des relations abusives de partir avant qu’il ne soit trop tard.« Chères dames, votre silence nous déchire. Se taire lorsque votre partenaire lève la main sur vous n’est pas une bonne chose. Immédiatement après qu’il ait levé la main sur vous, s’il vous plaît.. S’il vous plaît, éloignez-vous, s’il a posé la main sur vous pour la première fois, il le fera certainement à nouveau.. Lire la suite ici.