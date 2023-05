Sonko perd le soutien de sa coalition contre Adji Sarr…le 16 mai sera fatal

Yewwi Askan Wi est sans doute l’une des plus grandes coalitions d’opposition que le Sénégal ait connue. Elle réunit tous les grands leaders que compte l’opposition. En quelques années, elle en a fait voir de toutes les couleurs à la machine politique Benno Bokk Yakaar. Le régime de Macky Sall a tenté de l’écraser en vain. Habib Sy et ses camarades ont déjoué tous les pièges de la mouvance présidentielle. Mais cette coalition a atteint sa date de péremption. Qu’est réellement YAW ?

Toute personne dotée de bon sens peut répondre à cette question. Yewwi Askan Wi devait être la force de frappe de l’opposition. Malheureusement, elle n’a pas pu l’être. Dès les premières heures de sa création, des leaders ont tourné le dos à cette coalition. Beaucoup ne se voyaient pas dans cette configuration. En effet, Yewwi est née avec l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viols et menaces de mort. De manière plus ironique, Yewwi est une coalition créée uniquement dans le but de sauver Sonko.

Depuis sa création, cette coalition s’est exclusivement battue pour Ousmane Sonko. A chaque fois que Sonko a eu des problèmes, Yewwi s’est levé pour lui servir de b. Déthié Fall et ses camarades ont organisé de nombreux rassemblements dans l’unique but d’éviter à Ousmane Sonko d’aller en prison. Les manifestations organisées par Yewwi ont fait reculer le pouvoir. Mieux, son union avec Wallu Sénégal a perturbé l’expansion de Benno Bokk Yakaar.

Désormais, de nombreux leaders au sein de Yewwi sont devenus des servants du maire de Ziguinchor. Mais comme le révélait Xibaaru, la coalition de Sonko est loin d’être un compagnonnage sincère. Ce qui s’est passé à l’Obélisque, vendredi, prouve que Pastef contrôle Yewwi à tous les niveaux. Après avoir dirigé la conférence des leaders pendant des mois, Khalifa Sall a eu comme récompense, insultes et humiliation de la part des sbires de Sonko. Par cet acte, les patriotes viennent de briser le pacte de confiance au sein de coalition.

Pastef accuse l’ancien maire Dakar et Barthélémy Dias de trahison. Mais s’il y’a un leader de Yewwi trahi, c’est bien Khalifa Sall. Depuis la création de cette coalition, aucun acte fort n’a été posé pour lui. Personne ne s’est battu pour qu’il recouvre ses droits civiques. Et selon Sonko, c’est lui qui aurait demandé à ce que l’amnistie soit écrite dans la charte de YAW. En français simple, cette coalition n’avait pas prévu que Khaf soit amnistié. Yewwi n’a jamais voulu de la candidature de Khalifa pour 2024. Tous les actes qu’elle a posés sont pour le PROS (Président Ousmane Sonko). Rien pour les autres leaders figurants.

Ces propos disproportionnés contre Khalifa Sall, un membre fondateur de la coalition, font polémique au sein de YAW. Des voix commencent à contester l’hégémonie de Sonko. Le soutien que cette coalition apporte au PROS va bientôt cesser. Dans le cas contraire, de nombreux départs seront notés. Départ qui doit commencer par Khaf et Barth. L’humiliation des patriotes prouvent qu’ils n’ont plus leur place auprès du maire de Ziguinchor.

Cette coalition née de l’affaire Sweet Beauté ne peut plus protéger Ousmane Sonko. En lambeaux, elle ne possède plus sa force d’antan pour faire peur à Macky. Le patriote en chef a, une fois de plus, bousillé ses chances. À force de trop parler, il finit toujours par ruiner ses chances. Le 16 mai, Adji Sarr fera très mal à Sonko. Si elle n’arrive pas à le faire condamner pour viol, elle réussira à traîner son nom dans la boue.

Ousmane Sonko est fini ! Tout ce qu’il touche finit par se gâter. Yewwi Askan Wi aurait pu être plus qu’une coalition de salon. Avec tout son potentiel, elle pouvait être à la place de Benno. Malheureusement, Sonko a tout bousillé. Mais il n’en sortira pas indemne. Sonko n’est pas Imran Khan…et le 16 mai il en aura la confirmation !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru