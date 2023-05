Idy retrouve Idrissa Seck…L’homme reprend sa station de…

Ce n’est plus Idy le traitre. Encore moins Idy le « malade ». Et ne dites plus Idy-Mburook-Soow. Idy n’est plus. Celui qu’on prenait pour le « sale politicien » a retrouvé Idrissa Seck, le vrai, l’homme de 2000, celui qui impressionnait par son verbe et sa stature d’homme d’état. Incompris depuis sa démarche de 2007 lorsqu’il s’est rendu au Palais et lors de ses retrouvailles avec Macky Sall, Idrissa Seck a éclairé les Sénégalais sur toutes ses prises de position et montré sa capacité à être à la plus haute station de ce pays. Voici le nouvel Idrissa Seck qui nous fait oublier Idy-Kirikou-Seck.

Il avait été qualifié de génie lorsqu’il s’est découvert pour la première fois aux yeux des Sénégalais lors de l’élection présidentielle de 1988. Alors, jeune, Idrissa Seck avait séduit les Sénégalais par son aisance verbale. Il avait convaincu tout son monde. Idrissa Seck est présenté comme le plus grand artisan de l’alternance en 2000 qui avait conduit à la victoire de Me Abdoulaye Wade en 2000 face au Président Abdou Diouf. C’est lui qui avait déroulé toute la stratégie ayant conduit à la première alternance dans l’histoire du Sénégal, selon les dires.

Idrissa Seck bénéficie pour ça du respect de nombre des Sénégalais. Seulement, son parcours politique qui mérite du respect, a été entaché par un certain nombre d’événements. Idrissa Seck est en train de reprendre du poil de la bête. Après avoir perdu du terrain sur le plan politique, il est en train de rebondir. Il apparait comme étant un sérieux candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Idy a été l’invité de l’’émission « Entretien Spécial » dirigée par le tout nouveau directeur général du groupe Groupe E-MEDIA, Alassane Samba Diop. C’était avant hier vendredi 12 mai 2023. Et de l’émission est ressorti Monsieur Idrissa Seck, le présidentiable. Il a affiché le meilleur profil à la présidentielle de 2024. Nous avons revu le Idrissa Seck des années 2000. On a revu cet intello qui, derrière son mentor Abdoulaye, séduisait les Sénégalais.

Avant hier Idrissa Seck a montré sa capacité à gérer un pays. Sur toutes les questions, Idrissa Seck a montré sa grande maîtrise des dossiers. Il s’est montré comme étant un grand homme d’Etat, contrairement à un homme politique comme Ousmane Sonko. Idrissa Seck a aussi une certaine aisance quand il s’exprime. C’est pourquoi, il sait séduire son auditoire à chaque fois qu’il s’exprime. Voilà pourquoi, ses sorties sont tous les temps, suivies.

Lors de l’émission sur la chaine de télévision I-TV, Idrissa Seck s’est découvert. Politiquement, il a éclairé les Sénégalais sur son compagnonnage avec Macky Sall qui était basé sur sa conception politique du dialogue. Idrissa Seck a déclaré faire du dialogue, un pilier de la démocratie. Son rapprochement avec Macky découle de ce principe politique.

Sur la gestion du Pétrole et du Gaz, Idrissa Seck dit être satisfait du travail des professionnels de l’énergie au Sénégal et approuve leur démarche de la gestion des ressources du Sénégal. Pour Idrissa Seck qui démontre toute sa grandeur politique, d’homme d’Etat, tout n’est pas négatif à travers la conduite de ce pays. Il donne des leçons à des membres de l’opposition comme Ousmane Sonko.

A l’écouter, Idrissa Seck se comporte comme étant un véritable patriote qui n’a pas besoin que le Sénégal soit en feu pour prendre le pouvoir. Idrissa Seck a un discours rassurant qui pourra séduire les Sénégalais lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2024. Idrissa Seck a démontré toute sa grandeur d’homme d’Etat au micro d’Alassane Samba Diop et des différentes rédactions du Groupe EMEDIA. Il démontre qu’il est un candidat crédible à l’élection présidentielle de 2024. Idrissa Seck, le vrai, est de retour et…Oublions Idy.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn