Sonko prêt à déplacer l’électorat de Touba…Il défie le Ndiguël

Après le Ndiguël du Khalife des mourides d’interdire la politique à Touba et le déroulement du scrutin dans le périmètre de Touba, les états-majors politiques broient du noir, surtout ceux qui y comptent un fort électorat comme le PDS, Benno et Pastef de Sonko. A Touba, ce sont presque trois cent mille (300.000) personnes qui votent, ce qui fait du département de Mbacké le second électorat du Sénégal après Dakar. Et personne ne veut laisser ces voix se balader sans trouver preneurs. Le parti au pouvoir et le PDS attendent de trouver une solution.

Mais le Pastef de Sonko a trouvé une solution qui sonne comme une riposte au Ndiguël du Khalife Général des Mourides…

Ousmane Sonko est un sang chaud qui bouillonne quand il se sent contrarié. Il n’a pas surtout aimé les dernières mesures prises par le khalife car son entourage estime que ce Ndiguël est braqué contre lui. Sonko le « néo mouride » ou le « mouride anti-Ndiguël » ne veut pas se laisser faire croyant que Touba est totalement acquis à sa cause. Pour Sonko, les trois cent mille (300.000) voix de Touba lui appartiennent oubliant que Wade et son fils Karim y sont aussi estimés.

Sonko a décidé de contrer ce Ndiguël en poussant le bouchon trop loin. Les lieutenants de Sonko sont en train d’étudier la possibilité de trouver un moyen de déplacer leur « électorat » vers Mbacké où les électeurs risquent d’être transférés. Une riposte qui fâche le marabout de Sonko. Serigne Abdou Mbacké est en colère contre les lieutenants de Sonko qui lui ont suggéré cette solution.

Le marabout essaie de joindre son talibé en vain. Ousmane Sonko confiné, le marabout ne pense pas que cette solution émane de son disciple. Il accuse les autres responsables de Pastef de Touba…Le marabout de Sonko soupçonne Serigne Cheikh Thioro Mbacké, Coordonnateur de Pastef/Les patriotes à Touba et aussi Serigne Assane Mbacké qui sont des radicaux. Une guerre en perspectives entre jeunes marabouts de Touba pour conserver la ligne dure et le marabout de Sonko qui veut apaiser la tension autour de son talibé.

Serigne Abdou Mbacké a raison de tout faire pour amener son talibé à la raison. Il sait qu’il est est mal conseillé à Touba. Et pourtant le leader de Pastef a l’habitude à Touba de braver certains interdits du Khalife général. A Touba, le khalife général des mourides interdit les rassemblements. Que fait Ousmane Sonko, c’est un jour de vendredi qu’il se présente à Touba pour un attroupement près de la grande mosquée après la prière.

Non satisfait de cela, c’est à partir de Touba qu’il démarre une procession qui va le mener à Mbacké pour y défier les autorités administratives qui avait interdit le meeting qu’envisageait d’organiser Pastef. Une manifestation qui va virer par des scènes de violence dans tout Mbacké. Ousmane Sonko avait choisi là aussi d’ignorer le Ndiguël du Khalife général. Le maire de Ziguinchor est le seul homme politique à s’opposer aux directives de Serigne Mountakha.

Il a pris sa décision après l’interdiction par le marabout que des élections soient organisées à Touba. Il a décidé de contourner cette mesure en déplaçant ce qu’il pense être son électorat, de Touba à Mbacké. Ousmane Sonko se prend comme étant le maitre du jeu politique dans le département de Mbacké. Il se croit majoritaire dans ce département. Pour lui, il a remplacé Abdoulaye Wade, Karim Wade dans le cœur des électeurs du département de Mbacké.

C’est pourquoi, il se conduit comme étant un homme politique puissant à Touba. Il « déchire » les Ndiguël du Khalife général des mourides. Ce que n’a jamais osé faire, ni Macky Sall ni Me Abdoulaye Wade ni Karim Wade ni aucun autre homme politique. Ceci est la preuve que Sonko n’est qu’un mouride de circonstance. Il a adhéré au mouridisme, uniquement pour mieux camoufler ses accointances avec les salafistes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn