Pour «libérer» Sonko…Pastef veut « brûler » la Tabaski (Regardez)

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est désespéré. Ousmane Sonko est depuis quelques jours enfermé chez lui. Surveillé comme du lait sur le feu, le maire de Ziguinchor n’a plus la parole. Ses partisans ne savent plus où donner de la tête. Ils cherchent par tous les moyens à enlever les barricades de la Cité Keur Gorgui. Mais jusqu’à présent, c’est mission impossible. Alors, les patriotes ont ourdi un nouveau plan pour sauver le PROS (Président Ousmane Sonko) avant la fête de Tabaski.

A quelques de jours de la Tabaski, Pastef veut relancer les hostilités. Depuis les manifestations des 1er et 2 juin 2023, les patriotes veulent en finir avec le régime de Macky Sall. Malheureusement, ils se heurtent à plus forts qu’eux. Pour ne rien arranger, c’est le froid au sein du Parti. Depuis que Sonko s’est mis dans un silence de cimetière, Pastef ne fait plus peur. Les leaders actuels sont tellement fébriles que personne ne sent leur présence. Leur léthargie est la conséquence de la situation actuelle du maire de Ziguinchor.

Pastef est en train de ruminer un plan pour riposter. Les grandes gueules du parti menacent de saboter la fête de Tabaski. Des personnes au sein dudit parti menacent de s’en prendre aux vendeurs de Mouton. Cette armée est dirigée par le fuyard Akhenaton. La même grande gueule qui insulte les Khalifes généraux. Dans une récente sortie, ils menacent les vendeurs qui oseront sortir leurs moutons. Les exécuteurs de cette sale besogne iront même jusqu’à utiliser des cocktails Molotov. Il n’y a pas photo, le Pastef abrite des anarchistes qui veulent coûte que coûte faire basculer le pays.

Cette menace, les vendeurs de moutons la prennent très au sérieux. Dans des daraals, ce n’est pas encore le grand rush. La situation sur le terrain ne rassure pas les «gorgorlous» (débrouillards). Au rond-point liberté 5, quelques rares vendeurs de moutons commencent à occuper l’espace dédiée à ces activités. Ces personnes vivent la peur au ventre. Dans un récent reportage, Xibaaru est allé à la rencontre de ces éleveurs. Tous avaient le même discours. La menace est bien réelle. Et Akhenaton vient de confirmer ce que tout le monde redoute.

Si Pastef agit ainsi, c’est pour sauver Sonko. Et pour cela, les patriotes n’hésiteront pas à sacrifier les éleveurs qui n’ont que la Tabaski pour écouler leurs bétails. Mais cela, Pastef s’en fout royalement. Les membres de ce parti n’ont d’yeux et d’oreilles que pour Sonko. Les autres passent pour des sous hommes. Mais ce qu’ils oublient, c’est que leur méchanceté provoque colère et dégoût chez les Sénégalais.

Et comme n’a cessé de le répéter Xibaaru, le maire de Ziguinchor va payer toutes les erreurs des membres de son parti. Car son silence en dit long. Le patriote en chef ne veut qu’une seule chose : avoir le contrôle sur tout et sur tout le monde. Raison pour laquelle il envoie les jeunes faire le sale boulot.

Mais ces agissements ont fini par faire de Sonko la personne la plus détestée. Depuis mars, sa côte de popularité chute. Si Macky Sall ne l’avait pas laissé impunément dans son domicile, les sénégalais l’auraient déjà oublié. Mais à force de jouer au jeu de Sonko, le pouvoir braque de plus en plus les projecteurs sur lui. Ce qui ne change en rien le sentiment des sénégalais envers lui. Nombreux sont ceux qui pensent que Sonko n’est pas digne de confiance. Cet homme n’a que la haine et la violence dans la bouche. Ces discours finissent toujours par mettre la République en danger. S’il n’appelle pas à l’insurrection, il s’attaque aux fondamentaux qui la sous tendent.

Pour préserver le peu qui lui reste, Pastef a intérêt à ne pas se lancer sur cette voie. La Tabaski occupe un place importante dans le calendrier musulman. Tenter de saboter cette fête, reviendrait à s’en prendre directement à la religion. Et les sénégalais ont beau être militants, ils respectent tout ce qui est en rapport avec la religion. Pastef traîne déjà une mauvaise réputation aux yeux des foyers religieux. Sonko ne devrait pas être bête au point d’engager son parti dans un combat déjà perdu d’avance.

Face à cette menace de pastef, il devient urgent pour l’Etat d’assurer la sécurité des éleveurs. Les conséquences des manifs des 1er et 2 juin sont toujours visibles dans les rues de Dakar. Il serait irresponsable de laisser de petits vandales semer la panique chez les éleveurs. Au-delà de cette situation, il devient aussi urgent de régler une bonne fois pour toute le cas des sénégalais de l’extérieur qui poussent les jeunes à la révolte. Il n’y a qu’en faisant cela que la République sera sauvée !

Aliou Nikaar Ngom pour Xibaaru