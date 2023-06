Mamadou Diallo : «Apaisement c’est ce que nous demandons pour trouver la solution»

Apaisement c’est ce que nous demandons pour trouver la solution.

Ce n’est plus le moment de situer les responsabilités de ce chaos que vit le Sénégal où des innocents sont morts pour des choses politiques

Politiciens halte à la manipulation les acteurs de la société civile en l’occurrence Alioune Tine combien de fois n’a- t-il pas alerté en retour il n’a reçu que des brimades, le temps lui a donné raison

Un pays se gouverne par la raison et la sérénité.

Président ayez cette raison dont vous aviez utilisé en 2012 pour être élu

Je me souviens d’un président où à chaque velléité politique utilisait la raison en face d’un opposant magnanime en la personne du président Wade pour calmer les ardeurs du peuple

Vous anciens présidents votre responsabilité est engagée dans cette situation du pays, Vous n’avez pas le droit de vous abstenir et de vous morfondre dans un silence glaçant. Vous détenez la solution de l’apaisement car vous connaissez tous les rouages de la bonne gouvernance.

Président vous devriez introduire un projet de loi donnant aux anciens présidents de la république la fonction de médiateur d’honneur qui à chaque crise politique feront les médiations nécessaires .

Pouvoir et opposition mettez vos egos de côté pour éviter le naufrage du bateau.

Opposition soyez conséquent dans vos démarches, vous organisez des marches pour alerter l’opinion sur le recul de la démocratie au Sénégal et vous demandez la démission d’un président élu démocratiquement voilà une chose et son contraire

Une question mérite d’être posée, un étudiant n’a jamais eu un brin de folie pour saccager et brûler les édifices pédagogiques. Au temple du savoir les débats d’idées prenaient le dessus sur la violence

Le Sénégal ce bien commun a toujours survécu et continuera à être debout après le Président Macky Tous les régimes qui se sont succédés ont traversé des crises politiques du président Senghor jusqu’au président Abdoulaye Wade entrainant des morts, des blessés et des saccages d’édifices publics et privés mais pour celle –ci le mal est très profond beaucoup de gens vont perdre leur emploi pour une minorité avide de pouvoir…

Président les hommes passent, les institutions demeurent ressaisissez-vous pour redonner espoir au peuple

Attention politiciens cette citation vous est destinée ( ce que tu gagneras par la violence, une violence plus grande te la fera perdre.)

Avec cette situation tendue de l’espace politique le dialogue est venu à son heure pour trouver des solutions à tous les problèmes politiques et sociaux du pays. Discutez sur tous les points saillants pour ramener une paix durable dans le pays, ayez confiance au président sur sa promesse de faire ’appliquer tous les points ou il y a eu consensus entre vous c’est de son intérêt d’organiser des élections transparentes dans la paix

Opposants ne tenez pas en compte les paroles du président quand il disait (suppliez moi pour le mandat) c’était pour donner un peu d’humour au dialogue vous n’êtes plus républicain que lui

Monsieur le président les retraités font partie du Sénégal dans ces temps de crise et de chômage aigu ils sont les principaux supports des familles les chefs de village et les badianou gokh ne sont pas plus méritants pour ne pas avoir une augmentation de leur pension

Mamadou Diallo Poulo DIERRY