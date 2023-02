Ousmane Sonko proche de la prison…la grosse erreur de Pastef

Tous les chemins mènent désormais en 2024. Les partis et coalitions sont à fond dans la présidentielle. A Benno Bokk Yakaar, on multiplie les actions pour faire passer la candidature du président Macky Sall. Chez les patriotes, c’est l’opération « Weurnombo » qui est lancée pour permettre à Ousmane Sonko d’être le prochain occupant de la chaise présidentielle. Et les Khalifistes sont déjà dans les tournées. Tous ces partis ont un plan B pour assurer leurs arrières exceptés le parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Une grosse erreur stratégique à une douzaine de mois de la présidentielle.

Pastef risque de manquer la présidentielle. Ousmane Sonko fait face à deux procédures judiciaires qui peuvent lui être fatale. Ce 2 février, il doit faire face à Mame Mbaye Niang qui le poursuit pour diffamation. Le maire de Ziguinchor pourrait écoper d’une condamnation ferme ou avec sursis. Dans les deux cas, cela pourrait avoir des répercussions sur son avenir politique. Car avec le nouveau code électoral, une petite condamnation lui sera fatale. Les articles L29 et L30 du Code électoral sont formels : en cas de condamnation pour un délit à une peine supérieure ou égale à 3 mois avec sursis, ou même une simple amende supérieure à 200.000 FCFA, il perd son droit à être électeur, donc d’être candidat…

Et si Sonko échappe au piège de Mame Mbaye Niang, il devra faire face à ses vieux démons. En effet, le doyen des juges a signé l’ordonnance de renvoi de Ousmane Sonko devant la Chambre criminelle pour viols et menaces de mort dans l’affaire Sweet Beauté. S’il est reconnu coupable, il devra passer un bon bout de temps dans la citadelle du silence. Le viol est criminalisé et les personnes reconnues coupables encourent jusqu’à dix (10) de prison ferme. Ce qui mettra définitivement fin à l’expansion de Pastef, qui est le seul parti qui empêche Macky Sall de dormir.

Comme de gros novices en politique, les patriotes ignorent le danger qui les guettent. Depuis sa création, ce parti a toujours reposé sur les épaules d’un seul homme : Ousmane Sonko. Pour Bassirou Diomaye, le maire de Ziguinchor est leur « plan A, B, C, jusqu’à Z». Il estime que personne ne peut l’empêcher de se présenter en 2024. Birame Souleye Diop rame aussi vers le même sens. Le maire de Thiès Nord est d’avis que Sonko est leur candidat de A à Z.

Le point commun de ces deux personnes c’est qu’elles occupent des postes stratégiques au sein de Pastef. Ils font tous partie des plus grands cadres du parti. Alors s’ils disent que Sonko est leur seule option, c’est parce que les patriotes n’ont qu’une seule carte politique à jouer. Ce qui est une grosse bêtise vue les enjeux actuels. Il n’y a plus de doute que le régime tente de rééditer le coup de Karim Wade. Sonko est une menace que Benno veut effacer sur la route du troisième mandat. Alors, les Mackysard vont tout faire pour l’écarter dans les règles de l’art avec ces deux procès.

Pastef n’a pas su anticiper sur les événements. Raison pour laquelle le parti s’accroche à la candidature d’une personne qui risque d’être condamnée soit pour diffamation ou pour viol. Ironie du sort, le seul profil capable de remplacer Sonko est devenu une cible à abattre au sein de Pastef. Ce qui explique cette tentative désespérée des patriotes de vouloir rééditer le coup de mars 2021 en lançant une mobilisation politique générale pour empêcher toute condamnation de Sonko. Si les patriotes avaient bien calibré leur coup, ils n’auraient pas besoin de pousser les jeunes à un suicide collectif.

Si les Patriotes veulent donner une chance à leur parti, ils doivent payer le prix fort. Il devient plus qu’urgent de trouver un numéro 2 capable de suppléer Ousmane Sonko s’il est condamné. Malheureusement la tâche est loin d’être facile. Même s’ils semblent soudés sur les réseaux sociaux, les patriotes sont plus que jamais divisés. Certains sages sont contre la volonté de Sonko d’envoyer les jeunes à la mort. D’autres sont très remontés contre Birame Souley Diop, le cumulard de mandat. Il est plus qu’improbable de trouver un second à Sonko dans cette situation. Alors la question à se poser est de savoir que va devenir Pastef si Sonko est envoyé en prison ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru