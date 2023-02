Sonko hausse le ton et menace…Macky durcit le ton et ouvre Rebeuss…

Ils sont prêts pour la guerre avant l’élection présidentielle de 2024. Le Président sortant Macky Sall dont les partisans annoncent une 3ème candidature, prend très au sérieux les menaces du chef de l’opposition, Ousmane Sonko qui ne cesse d’appeler à la résistance contre le procès qui pourrait invalider sa candidature à la présidentielle de 2024. Et le Président au pouvoir de se préparer à la confrontation en invectivant ses partisans mais aussi en mettant à contribution la puissance coloniale. De retour de Paris, Macky aurait sollicité et obtenu le satisfecit de Paris avant d’ouvrir les portes de Rebeuss pour Sonko et ses hommes qui menacent la République.

Tout indique qu’Ousmane Sonko n’ira pas au tribunal pour son procès dans l’affaire de viols répétitifs et de menaces de mort dont il fait l’objet d’accusations de la part d’Adji Sarr. Ousmane Sonko le manifeste à travers ses gestes et paroles. Ses partisans le relaient en lui demandant de ne pas répondre à une convocation du tribunal pour son procès dans l’affaire Sweet Beauty. Chaque jour que cela fait, depuis que le juge a transmis le dossier à la Chambre criminelle, le leader de Pastef et ses patriotes ne cessent de menacer…

Or, la machine judiciaire est mise en branle. Soit Ousmane Sonko refuse de déférer devant la Chambre criminelle, il est alors cueilli et conduit de force pour se présenter à son procès, d’autant que la loi lui fait obligation de se présenter devant la justice à la veille de son procès ou alors, il est jugé et, en ce moment il risque la condamnation par contumace. Ce qui montre à quel point la situation peut être pleine de dangers.

Surtout que du côté du pouvoir, on est lassé des menaces qu’Ousmane Sonko ne cesse de proférer à tout va. Le pouvoir est prêt à en découdre avec Ousmane Sonko qu’on ne veut pas laisser défier impunément les institutions de la République. C’est la raison du voyage éclair Dakar-Paris-Dakar de quelques heures effectuées par Macky Sall pour s’entretenir avec Macron sur le phénomène Sonko.

C’est que Macky Sall a compris que Sonko veut éviter un procès compromettant pour lui en envoyant les jeunes mourir pour lui. Et Macky Sall n’est pas prêt à accorder à Ousmane Sonko la moindre concession. Il fera tout pour que force reste à la loi. La moindre concession du pouvoir face à Ousmane Sonko, c’est lui ouvrir grandement les portes du Palais de la République en 2024.

Macky Sall a décidé de hausser le ton. Afin que nul ne l’ignore, Macky Sall a déjà préparé la communauté internationale, son déplacement à Paris indique clairement que c’était pour obtenir le soutien de Paris dans ce combat qu’appelle le leader des Patriotes. Macky Sall fera tout pour ne pas perdre la face dans ce bras de fer qu’appelle Ousmane Sonko.

Le Président de la République Macky Sall va mobiliser toutes les forces de défense et de sécurité pour faire régner l’ordre et la loi. Les responsables de Yewwi Askan Wi en ont déjà reçu un avant-goût lundi dernier. Ils ont été obligés de reporter leur point de presse qu’ils voulaient tenir au siège du parti de Déthié Fall, après avoir constaté la forte présence de forces de l’ordre aux alentours

Entre Macky Sall et Ousmane Sonko, ça va être comme Highlander dans un combat mortel. A la fin, un seul survivra, l’autre sera décapité. C’est pour avoir compris tout ceci que Macky Sall est devenu si ferme avec Ousmane Sonko. Il ne va pas reculer d’un iota. Les heures de liberté d’Ousmane Sonko sont comptées.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn