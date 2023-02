Grand deal au palais entre Macky et un opposant…Yewwi en danger

La machine des coups politiques s’emballe à l’approche de l’élection présidentielle et les victimes risquent d’en payer le prix fort. L’opposition menée par Ousmane Sonko impose au pouvoir le combat de rue. De son côté, Macky Sall et ses faucons multiplient les stratégies d’isolation de leur principal adversaire en essayant de ratisser large auprès des alliés de Yewwi et Wallu. Même si cette dernière coalition dirigée par la famille Wade semble donner des gages d’alliance avec le pouvoir, Macky ne reste pas les bras croisés et tente de dénicher une perle rare de l’opposition.

Après un travail souterrain mené par le faucon en chef, xibaaru est en mesure de vous révéler qu’un gros morceau de l’opposition a pris langue avec le locataire du Palais…

D’ici à février 2024, date de l’élection présidentielle, le Président de la République Macky Sall ne va pas baisser les bras. Il va s’offrir tous les moyens pour ne pas perdre le pouvoir. Ousmane Sonko constitue un véritable danger pour lui. Et Macky Sall ne veut pas voir le pouvoir lui filer entre les mains au profit d’Ousmane Sonko. Ce dernier au pouvoir, ce sont tous les membres de la dynastie Faye-Sall qui courent le risque d’être jetés en prison…

C’est pourquoi Macky Sall va tout faire pour barrer la route à la tête de file de Pastef en 2024. Pour y parvenir, Macky Sall peut compter sur des alliés même issus des rangs de l’actuelle opposition. Que de beau monde qui ne voudrait voir Ousmane Sonko au pouvoir. Y compris dans les rangs de Yewwi Askan Wi où des leaders pas des moindres, ne seraient pas du tout emballés de voir Ousmane Sonko au pouvoir en 2024.

Ces leaders savent qu’Ousmane Sonko au pouvoir, ceci annihilerait toutes leurs chances de d’être porté un jour à la haute magistrature de ce pays, alors qu’eux aussi ont des ambitions présidentielles. Pas question pour eux de se faire doubler par Ousmane Sonko que personne ne connaissait dans le landerneau politique, il y a dix ans de cela. Ousmane Sonko occupe sa place actuelle dans le landerneau politique qu’à cause des maladresses du pouvoir.

Arrivé par défaut en troisième position au sortir de l’élection présidentielle de 2019, parce que Macky Sall et les autres tenants du pouvoir ont injustement écarté de la course à cette joute, Karim Wade et Khalifa Sall, Ousmane Sonko a vu les responsables de l’Alliance pour la République être de véritables propagandistes pour lui, en se mettant à lui apporter la réplique sur le moindre de ses faits et gestes, même les plus banals. L’on peut dire qu’ils ont été les meilleurs directeurs de campagne d’Ousmane Sonko qui n’avait plus qu’à s’engouffrer dans la brèche qui lui avait été ouverte.

Il y a des leaders de l’opposition membres de Yewwi qui en veulent Sonko pour ça, quitte à nouer des relations secrètes avec l’Alliance pour la République. Et c’est parmi eux, que Macky Sall et son faucon en chef sont en train de travailler au corps pour fonder une alliance qui barrerait définitivement la route à Ousmane Sonko. Et puis Macky Sall étudie toutes les éventualités. Macky Sall ne veut pas pas prendre de risque au cas où Karim Wade déciderait à lui faire faux bond en 2024.

Il étudie d’autres pistes, notamment celles menant à ce leader qui a beaucoup d’audiences à Yewwi et, dont la personnalité rassure auprès de l’opinion. Un joker de luxe qui pourrait permettre à Macky Sall de vaincre sans coup férir Ousmane Sonko en 2024, surtout si Karim Wade s’y met lui aussi. Le deal que propose Macky Sall à cette grande figure de Yewwi, c’est de gagner ensemble et de gouverner ensemble. Et l’opposant n’a pas le choix car il risque de se faire bouffer par Sonko et voir ainsi la fin de sa carrière.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn