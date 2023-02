L’appel au suicide de Sonko contesté dans Pastef…Les sages et les cadres contre

L’appel à la résistance ou l’appel au suicide des jeunes pour sauver la personne du patriote en chef, Ousmane Sonko, est contesté par plusieurs cadres et des sages du parti Pastef. Après le discours fleuve de Sonko dans lequel il demandait aux jeunes patriotes de défendre sa personne contre le procès monté de toutes pièces et la justice qu’il érige comme son ennemi principal, des sages du parti et des responsables du Moncap (Mouvement national des cadres de Pastef) ont contesté contre ce qu’il considère comme un suicide collectif.

Pour les membres de Pastef qui ne semblent pas épouser la voie que veut emprunter Ousmane Sonko qui cherche à empêcher la tenue de son procès dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, il faut éviter de faire des jeunes des boucliers. Ce n’est ni Ousmane Sonko ni d’autres dirigeants de Pastef ou de la coalition Yewwi Askan Wi qui vont inhaler l’odeur des grenades lacrymogènes ou se feront tabasser par les forces de l’ordre. Sans compter que parmi ces jeunes, certains risquent même de perdre la vie en prenant de balles sorties d’armes de feu…

Tout ceci, Ousmane Sonko en a cure, il n’hésitera pas à faire des jeunes qui répondront à son appel des chairs à canon, tout ceci pour ses propres ambitions de devenir Président de la République. Ce qui inquiètent des sages du parti et des responsables du Moncap. C’est ainsi que certains sages réunis au sein du « Magi Pastef » ont décidé d’envoyer une délégation voir Ousmane Sonko pour éviter le bain de sang qui se profile au cas où des jeunes vont descendre dans la rue.

C’est cette initiative des sages réunis au sein de « Magi Pastef » qui a poussé des cadres de Pastef membres du Moncap à vouloir s’associer à leur démarche. Seulement, un obstacle se dresse d’ores et déjà sur leur chemin. Des irréductibles de Pastef font tout pour faire capoter les démarches d’apaisement des sages et veulent aller à la confrontation avec les Forces de défense et de sécurité (FDS).

Pour eux, peu importe les conséquences en incitant les jeunes à avoir une confrontation avec les forces de l’ordre. Peu importe qu’ils aillent à une boucherie. L’essentiel pour eux est d’éviter une condamnation de Ousmane Sonko si la justice le reconnait coupable. Ce qui pourrait priver Ousmane Sonko d’une candidature à l’élection présidentielle en 2024. Et ça, c’est hors de question pour celui en qui il voit le prochain Président de la République du Sénégal en 2024.

D’ailleurs Ousmane Sonko en est si convaincu que lors de son appel aux jeunes qu’il compte faire des chairs à canon, il a déclaré que nul ne pourra l’empêcher en 2024. Comme toujours, sûr de son fait, il indique que sa participation à la prochaine élection présidentielle va mettre fin au régime du Président Macky Sall. Ousmane Sonko ne manque pas de toupet. Ce qui risque de le perdre.

D’autant que rien n’est sûr que l’appel à l’insurrection à l’endroit des jeunes lors de la tenue de son procès ne connaisse un succès comme il le pense. Parce que si dans les rangs de Pastef, notamment des sages et des cadres ne partagent pas son appel, Ousmane Sonko risque d’être lâché par des alliés au sein de Yewwi Askan Wi. Actuellement, Khalifa Sall qui y a lui aussi l’ambition tout comme Ousmane Sonko, d’être Président de la République, en s’alignant sur la ligne de départ en 2024, a entamé une tournée nationale.

Pas sûr qu’il sacrifie son ambition pour celle de Ousmane Sonko. Or, le leader du Pastef escompte glaner tous les profits si son appel au suicide réussit. D’autres leaders de Yewwi Askan Wi en froid avec Ousmane Sonko, comme Malick Gakou, pourraient également à l’instar de Khalifa Sall, ne pas suivre Ousmane Sonko dans sa folie aventurière.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn