Djibison…un prodige du rap peul

Il se nomme Djiby Aliou Sow allias Djibison un rappeur Sénégalais originaire de Gossas. Passionné du Hip hop ce jeune talent a très tôt suivi la trace ses aînés des son son enfance.

C’est est en 2005 que Djibison sort son premier single intitulé intitulé (Yéwéndé) dédié à sa défunte maman qui lui était chère.

Deux ans plus tard en 2007, il revient avec ( dega rap ). Mais, c’est en 2012 lors des élections présidentielles il à sortir un single qui s’appelle ( laye go ) featuring avec kalama deug et feing to feing un single qui à fait le buzz.

En 2013 2014 il forme avec Wollu Wer le groupe ( Foot Feut Crew ) qui a connu un grand succès avec de nombreux sons dont le plus célèbre est ( mandarga diekh ) en featuring avec Ombrezion en 2016.

Mais ce dernier va reprendre sa carrière en solo et en 2018 il sort son premier album intitulé ( PULAAR KO ART ) qui parle de la culture pulaar composé dix morceaux. Mais cet album parle également de son amour pour l’Afrique etc.

Pulaar, il a choisi le peul pour faire passer son message.