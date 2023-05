Sonko « mou sell mi » : sa vie sexuelle exposée…il menace Macky

L’homme qui se prend pour le Sankara « new » génération, le révolutionnaire qui va transformer le Sénégal, a vu sa vie intime et son corps « sain » exposés au grand jour dans un tribunal. Ousmane Sonko, considéré par certains de ses « patriotes » comme un « saint » homme envoyé par Dieu pour « sauver » le Sénégal de la « dynastie » Macky Sall, a été dépeint par sa victime, Adji Sarr, comme un prédateur sexuel qui écume les salons exotiques et ses très jeunes masseuses. Son absence prouve-t-il sa culpabilité ? Blessé dans son amour propre, il décide de marcher sur le Palais…

Ousmane Sonko aura du mal à sortir indemne de l’affaire judiciaire qui l’oppose à Adji Sarr. Ousmane Sonko tel un pétard mouillé, a choisi la fuite en avant, en refusant de déférer à la convocation du tribunal à la date du procès prévue le 23 mai. Malgré tout, le procès s’est tenu. Il a été jugé par contumace. Comme toujours, ses avocats ont tenté le tout pour obtenir pour un renvoi du procès. Ils ont même invoqué qu’il fallait donner à certains d’entre eux le temps de s’imprégner du dossier. Le sempiternel prétexte pour faire échapper toujours à leur client ce qui pourrait être une pénible confrontation pour lui face à Adji Sarr devant le tribunal.

Ousmane Sonko a très peur des déballages qui pourraient être faits au cours de sa confrontation avec Adji Sarr. Déjà qu’hier, il a été déshabillé, mis à nu par la jeune fille. Ousmane Sonko doit répondre par rapport à toutes les accusations portées contre sa personne par Adji Sarr. Il a fui face à la justice mais il sait qu’il devra répondre un jour ou l’autre devant les Sénégalais. Surtout que cette affaire est si sérieuse et a conduit à la mort de plusieurs jeunes Sénégalais lors des manifestations de mars 2021. Le peuple veut connaître toute la vérité sur cette affaire.

Ce serait même criminel de vouloir cacher la vérité sur ce qui s’est passé réellement au Salon Sweet Beauty entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. Ousmane Sonko a juré que toutes les accusations portées contre lui, sont fausses, et qu’il s’agit d’un complot étatique visant à l’éliminer politiquement. Adji Sarr maintient ses accusations. Pourtant, c’est le leader de Pastef qui avait martelé qu’il était prêt à déférer à toute convocation de la justice afin que toute la lumière soit faite.

Ousmane Sonko en se débinant face à la justice, montre qu’il manque de sérénité dans cette affaire. Pendant que lui se débine, Adji Sarr s’est présentée à la barre du tribunal pour raconter dans les moindres détails, les séances de massage de Sonko. Aïe ! Elle n’a pas raté le leader du Pastef. Elle a tout raconté : la nudité de Sonko « mou sell mi », les signes particuliers de son corps et même ses prouesses sexuelles.

Selon Adji Sarr, Sonko aimait particulièrement les mineures mais surtout elle qu’il adorait « sodomiser ». Voici que Sonko est mis à nu. Dire qu’il avait pourtant tout fait pour éviter la tenue du procès dans le seul but de faire étouffer certaines révélations très embarrassantes qu’Adji Diallo pouvait faire sur lui.

Et ce sont ses séquences détaillées des fantasmes sexuels de Sonko qui l’ont poussé à défier directement Macky Sall. Il veut marcher sur le Palais : « Soit, il recule de ses manigances, soit, on le déloge du palais. J’appelle toute la jeunesse qui croit en notre projet de tour laisser pour faire face à Macky Sall et en finir avec lui et son régime. Je vous le dis ici, Macky Sall va reculer ou nous allons le déloger ».

Cette sortie de Sonko à Ziguinchor sonne comme une déclaration de guerre…

Voilà une affaire comme nous le signalons, a causé des morts. Il y a eu 14 morts en 2021, 3 morts en 2022 et 3 morts en 2023…Tout ça pour éviter la tenue du procès. Sonko avait une idée des dégâts qui découleraient de ce procès. Malgré toutes les menaces, le procès a bel et bien eu lieu. Et Sonko a été dévoilé à tout le Sénégal sous ses vrais traits. Sa carrière politique va prendre fin aussi rapidement qu’est intervenue sa gloire. Et l’on pourra toujours dire parlant de sa carrière politique : « ci-git Ousmane Sonko » !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn