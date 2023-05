France : 2 jeunes amis violent des poneys et des chevaux

Deux jeunes hommes de 18 et 19 ans passaient leur week-end à violer des poneys et des chevaux

Deux jeunes hommes ont été jugés mardi devant le tribunal de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, pour des faits de zoophilie.

Pendant près d’un an, entre 2015 et 2016, les deux prévenus s’introduisaient de nuit dans les box de deux centre-équestres de Saint-Nazaire pour violer chevaux et poneys.

Ces deux amis depuis le collège, alors âgés de 18 et 19 ans, assouvissaient leurs envies presque tous les week-ends.

Les deux suspects ont été identifiés grâce à la vidéosurveillance du « Poney Club des Landes ». Des scènes d’horreur ont été filmées sur des chevaux et des poneys.

Lors de la perquisition au domicile de l’un des suspects des films à caractère pédopornographique avaient été découverts. L’un des prévenus avait avoué avoir influencé des mineurs de moins de 13 ans de leur envoyer des vidéos d’eux se masturbant, avant de les diffuser sur des sites pédophiles.

En garde à vue, les deux jeunes avaient confessé prendre du plaisir « à se masturber ensemble sur le dessin animé My Little Pony ».

Les deux jeunes hommes, âgés aujourd’hui de 26 et 27 ans, ont été condamnés respectivement à 6 mois de prison avec sursis et à un an de prison avec sursis et à une interdiction de détenir un animal domestique.

Le plus âgé sera jugé prochainement pour détention d’images pédopornographiques.

Source FD