Sonko travaille pour Benno…Voici ce qu’il fait pour Macky

Ousmane Sonko…un « cadeau de campagne » pour Benno

Au lendemain de la Tabaski, la campagne électorale en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022 bat son plein. En plus de passer chaque soir sur la chaîne nationale, les candidats sillonnent les 14 régions du Sénégal pour arriver à convaincre leur électorat. Entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi c’est déjà le coude à coude. Ces deux coalitions sont l’attraction de ces élections. Mais la mouvance présidentielle a la possibilité de tirer avantage de cette bataille.

Benno Bokk Yakaar ne veut pas entendre parler de cohabitation à l’Assemblée nationale. Aminata Touré et ses camarades veulent garder leur majorité. En ce sens, ils font le tour de toutes les communes. Mais Yewwi Askan Wi est un véritable obstacle devant eux. Alors tous les moyens seront bons pour que Benno se débarrasse de ce « nuisible ». Ousmane Sonko peut être la clé de ce problème. Le leader de Pastef noie ses camarades sans le savoir. Ces dérives sont devenues une aubaine pour leurs adversaires.

Ousmane Sonko est le mal qui gangrène Yewwi Askan Wi. Ces dérives communicationnelles ont fini par mettre en mal cette coalition de l’opposition avec les sénégalais. La dernière dérive de Sonko est le discours qu’il a tenu à Bignona. Cette déclaration jugée ethniciste fait grand bruit. Pire, le maire de Ziguinchor a osé réitérer ses propos lors de son message de Tabaski. Une véritable insulte pour les sénégalais qui vivent dans une nation une et indivisible.

« À tous ces moralisateurs qui profitent de ma sortie pour ruer sur les médias et décréter des propos d’une extrême gravité, je leurs dis, vos leçons, vous pouvez vous les garder », a déclaré Ousmane Sonko. Le leader de Pastef de rajouter : « Ayez au moins la pudeur de vous taire, je n’ai pas de leçons à recevoir de vous », a-t-il déclaré. Ce discours séparatiste sera le cheval de bataille de ses adversaires.

Benno Bokk Yakaar devra être plus responsable que Sonko. Ce filon est à exploiter pour la mouvance présidentielle. Aminata Touré et ses camarades doivent montrer aux Sénégalais combien il serait dangereux de confier la destinée du pays à des personnes qui tiennent de tels discours. Au-delà des réalisations du chef de l’Etat, Benno va brocarder le leader de Pastef et sa coalition, surtout au niveau des familles religieuses.

En exploitant cette faille, Benno et les autres candidats pourront placer Yewwi Askan Wi dans une situation plus qu’inconvenante. Et le leader de Pastef en sera le seul et unique responsable. Pour sauver, YAW pourrait se démarquer de ces propos. Mais il sera difficile pour les sénégalais de croire en leur bonne foi. Car lorsque Sonko tenait de tels propos, pratiquement tous les leaders de cette coalition étaient sur place. Alors, le maire de Ziguinchor vient handicaper ses camarades.

En perdant le Nord, Ousmane Sonko n’arrive plus à s’orienter normalement au Sud. Non seulement avec ses nombreuses manifestations, il a réussi à faire perdre du temps à Yewwi Askan Wi. Maintenant, le voilà qui se lance dans une entreprise de division des sénégalais. Malheureusement pour lui, il risque de couler avec ses bêtises. Mais, il entraînera tous ses amis avec lui. La peur de Sonko commence à prendre forme. De nombreux sénégalais lui ont fait porter la casquette d’un homme violent. Donc pas un leader crédible.

Benno Bokk Yakaar a la possibilité de prendre le dessus sur Yewwi Askan Wi. Mais, il faudra qu’Aminata Touré et Cie soient plus malins que Sonko et ses leaders de Yewwi. Sinon il leur faudra faire avec une cohabitation « forcée » à l’Assemblée nationale…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru