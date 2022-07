Révélation : Queen Biz amoureuse folle d’un opposant…se lance en politique

Queen Biz est une star en chanson mais aussi une grande mordue des hommes politiques. Quand vous êtes un homme politique, jeune et beau, alors elle court derrière vous pour vous…croquer. Ce fut le cas avec Karim Wade qu’elle a aimé et adoré sans jamais recevoir un retour positif. Aujourd’hui elle jette son dévolu sur un autre homme politique célèbre. Et pour mieux l’appâter, elle crée son Mouvement des jeunes pour la rupture (MJR)…Elle attend le dernier moment pour lancer son soutien à ce politicien sur lequel elle fantasme.

Queen Biz, de son vrai nom Coumba Diallo, vient de lancer officiellement son mouvement politique. Il s’agit du Mouvement des jeunes pour la rupture (MJR), une structure qui, selon sa créatrice, va participer à toutes les prochaines échéances électorales. Comment Queen Biz dont la totalité des albums vendus dans toute sa carrière n’atteint même pas la moitié du nombre de parrains requis, peut-elle brigue le suffrage des Sénégalais ? Selon une source proche de la chanteuse, elle le fait pour les beaux yeux du « politicien dragueur »…

En tout cas, on peut se poser la question pour savoir pourquoi Queen Biz a ce faible pour les hommes politiques célèbres. Selon certaines indiscrétions, elle entretiendrait une idylle avec l’homme politique en question et voudrait par ses actions politiques se positionner comme la « femme » de ce leader adulé. Et, puisque notre homme politique adore « tomber » si facilement dans les filets que lui tendent les bonnes nanas, ils doivent vivre la belle vie en ce moment.

Pour combien de temps va durer leur histoire d’amour ? Queen Biz aimerait que leur idylle dure. C’est pourquoi, elle a lancé le MJR pour se lancer dans ce terrain glissant de la politique. La fin doit bien justifier les moyens, selon elle. Elle peut tirer profit de son histoire d’amour avec l’homme politique en question. Elle avait craqué pour Karim Wade, parce qu’elle escomptait tirer profit de la situation. Même si, elle avait fini par être déçue. Actuellement, elle mise sur une histoire d’amour avec cet homme politique pour lequel, elle s’est attachée, afin de réaliser certains de ses « rêves ».

La désillusion peut demeurer grande pour elle. Mais Queen Biz préfère courir le risque. Le jeu en vaut la chandelle pour elle. Surtout si elle peut tirer les gains qu’elle escompte. Tout reste à savoir le poids politique qu’aura le MJR qu’elle a créé. Queen Biz peut-elle réellement entraîner dans son aventure des jeunes qui seront prêts à la suivre partout ? Qui seront prêts à courir, à se rassembler derrière elle, dès qu’elle aura claqué des mains.

Seulement, l’ambition est si grande chez cet homme politique pour lequel elle craque, que celui-ci pourrait facilement tomber dans le panneau. Surtout que c’est un homme politique qui adore courir derrière les femmes. Quitte à créer un scandale, Queen Biz a créé son mouvement rien que pour les beaux yeux d’un homme politique. Les Sénégalais auront hâte d’entendre le discours qu’elle leur servira pour expliquer le programme de son mouvement.

Queen Biz sur le champ politique. Quel discours, elle pourra servir à la nation pour expliquer son engagement politique ? Elle aura du mal à convaincre les Sénégalais qui auront alors compris que tout ceci est un prétexte pour elle pour entretenir son histoire d’amour avec cet homme politique. Ceci ne fera que les discréditer tous les deux. Mais pour leur plaisir, ils sont prêts à tout…

Queen Biz va perdre le soutien de certains de ses fans qui ne voudront pas de son histoire d’amour avec l’homme politique en question. Quant à ce dernier, quel crédit les Sénégalais continueront à lui donner ? Il est en train lui-même d’éteindre toute sa carrière politique. Avide de pouvoir, il ne peut cependant résister aux charmes des femmes qui tombent sur son chemin. Une faiblesse que ses adversaires vont exploiter à fond pour mieux le défendre. Pour Queen Biz, comme avec Karim Wade, elle risque de s’en mordre encore les doigts quand elle verra qu’elle ne va rien obtenir d’une histoire qui n’aura que terni sa réputation.

