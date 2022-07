Les Chinois inventent une crème glacée qui ne fond jamais, même avec un chalumeau

Les crèmes glacées font fureur l’été, mais ont tendance à fondre trop rapidement à cause de la chaleur. Les Chinois ont ainsi inventé une glace qui survit à toute température.

La saison des glaces est officiellement ouverte. En Chine, une glace fait actuellement fureur puisqu’elle ne fond jamais. Les internautes ont été nombreux à tenter de la faire fondre avec un chalumeau et se questionnent sur ses ingrédients.

Une glace résiste à plus de 88 degrés

Alors que la température grimpe, les crèmes glacées sont les bienvenues dans nos congélateurs. Ces gourmandises sont très appréciées des enfants pendant les vacances. Pourtant, elles peuvent devenir un vrai calvaire quand elles coulent sur les doigts à cause de la chaleur. Les Chinois ont décidé de mettre fin à ce désagrément avec une glace très spéciale.

Cette glace, vendue en bâtonnets, coûte 10 dollars l’unité et est connue sous le nom de « Hermès de la crème glacée » à cause de son prix élevé en Chine. La spécialité de ce dessert ? Il résiste sous plus de 88 degrés, selon le New York Post.

Une vidéo, qui a fait plus de 500 millions de vues sur le site chinois Weibo, montre un homme qui tente de faire fondre la glace avec un briquet. Malgré la chaleur élevée, la crème glacée est intacte. Un phénomène impressionnant, mais qui peut inquiéter quant aux ingrédients présents dans ce produit.

Des ingrédients qui inquiètent les internautes

Les gens, qui ont visionné la vidéo, sont nombreux à se demander ce qu’il y a dans cette glace. « De quoi est-il fait pour qu’il puisse être aussi solide », a dit un internaute. La société Zhong Xue Gao, qui vend cette crème glacée, a tenté de rassurer les consommateurs. Selon elle, « tous ses produits sont conformes aux normes de qualité fixées par l’autorité nationale chinoise », a rapporté le New York Post.

Dans un communiqué publié sur Weibo, la compagnie assure que « les principaux composants de la glace au goût noix de coco sont du lait, de la crème, de la pulpe de noix de coco, du lait concentré ». Zhong Xue a aussi indiqué que la crème glacée contient des carraghénanes – extraits d’algue rouge servant d’agents d’épaississement…

Malgré ces explications, les consommateurs ne sont pas totalement convaincus et émettent quelques réservent sur cette crème glacée très spéciale. Une chose est sûre, ce…Lire la suite ici