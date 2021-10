Météo : grosse chaleur sur le Sénégal…43°C

Au cours des prochaines 24 heures, un temps chaud et ensoleillé prédominera sur la majeure partie du pays. La chaleur sera fortement marquée à l’intérieur du territoire notamment sur les localités Nord et Est où les pics de la journée avoisineront les 40° C selon les prévisions de L’Agence Nationale de l’Aviation Civile Et de la Météorologie (ANACIM)

Les visibilités seront légèrement réduites par une suspension de particules de poussière sur les localités Nord. Ailleurs, elles seront généralement bonnes. Les vents dominants, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Ouest à Sud-Ouest.