Sonko vit ses dernières heures de liberté…son arrestation prévue le

Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » assortis d’une amende de 600 000 FCFA, par la Chambre criminelle de Dakar, à l’issue de son procès qui l’oppose à la jeune masseuse Adji Sarr. Mais depuis cette condamnation, les Sénégalais sont étonnés de ne pas le voir en prison. Au contraire, il nargue le pouvoir, donne des ultimatums au locataire du Palais et se fait investir candidat à la présidentielle de 2024. Cette « foutaise » de Sonko n’a que trop duré. Son arrestation est imminente…Et son parti le Pastef ne survivra pas à son incarcération.

Celui qui se fait appeler PROS (pour Président Ousmanbe Sonko) est perdu. La désillusion est trop grande pour lui. Depuis les évènements de mars 2021 qui avaient vu des Sénégalais déferler dans la rue avec des violences inouïes, il se taillait en costume de futur Président de la République du Sénégal, d’autant que celui qui était classé second à l’issue de l’élection présidentielle de 2019, en l’occurrence Idrissa Seck avait rejoint entretemps le camp présidentiel. Arrogant, égoïste, irrespectueux, Ousmane Sonko a trop défié les institutions de la République.

Aujourd’hui, il est coincé, malgré les courses contre la montre de ses souteneurs tels Alioune Tine, Pierre Goudiaby Atépa qui se dévoilent par la même occasion pour lui éviter la prison. Le leader du Pastef s’est plongé lui-même dans un cul-de-sac dont il ne pourra jamais s’en sortir. Pastef, son parti pourra difficilement s’en sortir de la situation qui va être ainsi créée par sa faute.

L’arrestation du maire de Ziguinchor est devenue imminente à cause de toutes ses maladresses. Et Ousmane Sonko sera empêché, à travers la loi, de participation à l’élection présidentielle. Et en ce moment qu’en sera-t-il du sort de Pastef ? A cause de son enfantillage, et aveuglé par ses ambitions démesurées, Pastef a grillé toutes ses cartes. Voilà un parti qui vit ces derniers moments pour sa chute en enfer.

Ousmane Sonko jeté en prison. Qu’en sera-t-il de Pastef ? C’est un parti qui va être disloqué, car désorienté. Ousmane Sonko en prison, qui pour tenir les amarres au sein de Pastef ? A cause de son enfantillage, tous les autres principaux lieutenants du maire de Ziguinchor sont également en prison. Ils ont tous voulu braver les institutions et sont maintenant en prison. Qui pour donner des mots d’ordre aux militants du parti ?

Les membres de la direction de Pastef, leur leader en tête, sont les seuls responsables de ce qui les arrive. Ousmane Sonko s’est trop « foutu » des institutions de la République. Il a défié le Président de la République, insulté les magistrats et menacé les forces de l’Ordre. Sonko n’a aucun respect pour les institutions qui doivent encadrer le processus électoral et devant lesquelles il devra prêter serment lorsqu’il sera « élu » Président. Sonko n’en a cure de la Justice et de l’Armée. Pour lui, ce sont tous des corrompus.

Même condamné à 2 ans de prison, Sonko crie haut et fort qu’il est intouchable. Et les Sénégalais se demandent pourquoi Sonko n’est pas en prison. Les uns avancent que Macky Sall a peur de Sonko et d’autres concluent que le chaos prédit par le maire de Ziguinchor a fait reculer les autorités. Ils peuvent rêver pendant qu’il est temps. Ousmane Sonko va être mis en prison et Pastef s’est décapité lui-même.

Et aujourd’hui, xibaaru peut le dire avec certitude que le mandat d’amener du leader de Pastef a été signé par le procureur. Sonko sera pris de force dans ses appartements de la Cité Keur Gorgui et amené dans son autre appartement silencieux de Rebeuss. Selon des sources, Sonko ne devrait pas faire long feu à Rebeuss. Son transfèrement au Cap Manuel est aussi déjà réglé. Il devra passer ses 2 ans d’incarcération au Cap Manuel.

Et l’incarcération de Sonko donnera suite à l’affichage du Parti Pastef qui a concouru à sa perte lui-même, comme une organisation terroriste et à sa dissolution. Après toutes ces opérations, celui qui se réclamera de Pastef sera considéré comme un terroriste et traité comme tel. Ci-git Pastef. Une inscription tombale qui va sonner dans les prochaines semaines. Pauvre Ousmane Sonko ainsi que tous ses sbires.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn