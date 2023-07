Sonko en sursis…Deux grosses missions attendent Pastef

Ousmane Sonko a hypothéqué son avenir politique et celui de son parti. A force d’ouvrir de nombreux fronts, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est placé à la plus mauvaise position dans la course présidentielle. Si le maire de Ziguinchor est emporté par ses déboires judiciaires, il ne laissera pas intacte son parti. Alors, une grosse mission attend Pastef et ses alliés.

Le PROS (Président Ousmane Sonko) est à deux doigts de perdre son éligibilité. Condamné à six (6) mois avec sursis dans l’affaire Prodac et deux (2) ans de prison pour corruption à la jeunesse dans le dossier Sweet Beauté, il risque d’être coincé par l’article L29 du Code électoral. Et si les modifications entreprises sont entérinées par l’Assemblée, ce sera définitivement fini pour lui. Tout ce qu’il a bâti depuis son entrée en politique va s’effondrer comme un château de cartes.

Mais avec les séries d’arrestations, Sonko reste l’unique espoir de Pastef. Le parti ne veut pas disparaître avec la chute du PROS alors, il leur reste deux grosses missions à gagner. Et cela en un temps record. Numéro 2 de Pastef, Birame Souleye Diop est en prison. Idem pour Bassirou Diomaye Faye qui pouvait suppléer à ces deux mastodontes de Pastef. El Malick Ndiaye vient compléter ce tableau. Au moment où Outhmane Diagne est devenu un véritable fugitif.

Car si les députés finissent les modifications de la Constitution, du Code électoral et du Code Pénal, Sonko va regarder la campagne électorale du fond d’une cellule ou à la Cité Keur Gorgui. Alors les patriotes ont commencé à se battre pour qu’une telle fatalité n’arrive pas. Leur mission première serait d’arriver à libérer le maire de Ziguinchor du blocus dans lequel il se trouve. Mais cette mission est tellement périlleuse que toute leurs tentatives ont échoué.

La dernière en date est la manifestation organisée par Yewwi Askan Wi. Peu de patriotes ont répondu à cet appel. Résultat : les leaders de l’opposition ont été gazés et chassés des alentours de la maison de Sonko. Depuis lors plus personne n’a tenté le coup. Les Sonko-boys se contentent uniquement de faire la grande gueule sur les réseaux sociaux. Et tant que ces barrières ne seront pas levées, le principal adversaire de Macky ne pourra rien faire. Le téméraire Sonko sera réduit à un vulgaire opposant de salon.

Après avoir levé les barrières, les patriotes devront trouver le moyen de faire participer Sonko à l’élection présidentielle de 2024. Une mission plus que complexe. Les déboires judiciaires du patriote en chef sont une véritable plaie. Chacune des deux condamnations de Sonko peut l’empêcher de candidater. Et les modifications prévues dans le code électoral ne lui faciliteront pas les choses. À tout moment sa candidature peut être rejetée par le Conseil constitutionnel. Et rien n’y personne n’y pourra rien.

Le PROS est le candidat qui dérange. Personne ne veut qu’il soit au départ dela présidentielle. Le leader de Pastef doit, à la fois, faire face à ses camarades de l’opposition. Mais aussi au champion de Macky Sall et à la toute puissante machine politique de Benno Bokk Yakaar. Devant de tels adversaires qui manoeuvrent en douce, même le PROS n’a pas l’étoffe qu’il faut pour résister. Alors Pastef devra déployer les gros moyens pour réussir cette mission suicide. Des affrontements sont à craindre dans les jours à venir !

L’avenir de Ousmane Sonko repose désormais entre les mains de son parti. Si les patriotes ne trouvent pas la bonne formule, leur espoir va s’envoler avec la chute du maire de Ziguinchor. Chaque jour qui passe rapproche le leader de l’opposition radicale de la case prison. Un destin sombre guette Pastef !