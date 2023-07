Élection présidentielle 2024…Et si le contexte socio politique a déjà choisi son candidat ?

Depuis l’annonce du président Macky SALL, de ce 3 juillet sur décision de renoncer à se présenter à une 3e candidature, qui avait fini de plonger le pays dans un débat politique bipolaire , axée sur une violence verbale et un discours haineux entre la majorité et l’opposition radicale incarnée par yewi.

Cette déclaration fait suite à un dialogue national qui certainement permettra à des leaders de l’opposition de retrouver leurs droits civiques et politiques, chamboule tous les schémas politiques du pouvoir comme de l’opposition.

La coalition au pouvoir BBY vieille de plus de 10 ans résistera t’elle au défi du choix du président Macky Sall,vu les ambitions et prétentions affichées par uns et des autres. Parmi les candidatures les plus citées le PM Amadou Ba, le président du conseil économique social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo, Aly ngouy Ndiaye ancien ministre de l’intérieur etc…

Adepte des surprises, le président Macky Sall déjouera t’il encore tous les pronostics, après avoir réussi les manœuvres pour bénéficier de la carte blanche de sa formation politique puis de la conférence des coalition BBY même si des voix discordantes s’élèvent ?

Que se passerait il si le choix ne colle à aux attentes des siens, aura t’il toujours l’autorité nécessaire de pouvoir contraindre tout le monde à respecter son choix comme se fut le cas lors de l’élection du président de l’assemblée nationale ? Je donne ma langue au chat.

A Côté on note l’effritement du projet de Pastef les patriotes pour 2024 avec une double condamnation qui plane sur la tête du leader Ousmane Sonko. Auront ils les moyens nécessaires de mettre le pays dans le chao si toutefois Sonko ne participe aux joutes électorales ? D’autant plus que l’unique argument de départ n’est plus valable « Macky Sall veut écarté Sonko pour se présenter à un 3e » . En l’absence de cet argument de taille qui facilitait la mobilisation des Sénégalais au-delà des militants des partis.

A l’image de la coalition présidentielle le Pastef ne va t’il il pas sortir un plan B , dans ce cas qui pour porter le projet avec autant de responsables en prison ?

Deux cas de figures tout à fait différents de celui des deux K (khalifa et Karim) qui font leur retour . Si le Taxawu qui constituait avec Pastef les deux principales forces de yewi avant de se donnent en spectacle à travers des diatribes incendiaires. De Sonko d’abord qui accuse un leader de yewi d’avoir rencontré nuitamment Macky pour dealer, avant que Barth , lieutenant de Khalifa et non moins maire de la capitale riposte en révélant que Sonko lui même était mis au courant de cette rencontre et était aussi prêt à parler avec le président Sall au téléphone. De frères d’armes à ennemis jurés Pastef et Taxawu se livre à une guerre sans merci , suffisant pour démontrer que yewi est dans une tourmente ce qui va impacter négativement le projet.

L’autre K , l’enfant gâté d’un père qui n’a qu’un seul rêve ( voir son fils accéder au palais) malgré son âgé avancé, Wade père continue de mener le combat à la pour l’hôte de Qatar . Karim pourra t’il réussir en si peu de temps de faire le tour du Sénégal des profondeurs pour convaincre ses concitoyens dans un bon wolof digne d’un Kadior Kadior? Je ne saurais répondre par l’affirmative.

Et en fin le candidat du contexte et de la raison.

Tel un phénix Idrissa Seck toujours déclaré toujours mort politiquement Renait de ses cendres.

Idrissa Seck avec un parcours exceptionnel, homme d’état achevé qui parvient à parler à tous les protagonistes.

Avec une riche expérience politique Idy a échelonné toutes les stations électives, de conseiller municipal à maire de ville en passant par la présidence du département jusqu’à la l’hémicycle.

Il a eu à occuper de haute fonctions au sommet de l’état de ministre à premier ministre en passant par le CES , Le président du parti RÉEW MI a participé à trois élections présidentielles en tant que candidat et s’est classé deuxième lors des deux avec plus de 20% des suffrages exprimés lors de la dernière présidentielle de 2019 soit plus millions d’électeurs.

Idy en fervent républicain milite toujours en faveur des intérêts de la nation, jusqu’à faire des choix impopulaires qui lui ont vallu beaucoup de critiques ( ses retrouvailles avec son père Wade à la veille de l’élection présidentielle de 2007 et le fait de répondre à l’appel de la patrie pour faire face à la covid en 2020 ).

Une personnalité courageuse qui assume ses positions sans tomber dans le populisme , Idy dit tout haut qu’il était prêt refaire la même chose si le Sénégal était dans le besoin.

Et cette posture peut lui valoir aujourd’hui d’être l’homme idéal qui incarner l’alternative crédible pour un Sénégal prospère et réconcilié.

Amar Thiam

Coordinateur communal de Rewmi Louga et conseiller municipal